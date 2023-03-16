Местные и федералы, бизнес и власть: кто вошел в список самых влиятельных омичей

Posted Сегодня, 06:54
Published Сегодня, 06:54
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Updated Сегодня, 06:54
Город55 составил очередную версию рейтинга самых влиятельных омичей. В нем 100 позиций, и мы сразу видим, что по ряду параметров практически ничего не изменилось по сравнению с прошлым годом. На мужчин в рейтинге приходится 90 с небольшим процентов. Депутаты федерального парламента — каждый 14-й, депутаты городские и региональные — каждый 6-й. Каждый 3-й — бизнесмен, почти каждый 4-й — представитель федеральных структур.
Стоит отметить, что бизнесмены и региональные депутаты — те группы, которые в существенной своей части пересекаются. При этом от вершины рейтинга представители обеих групп далеко (Варнавский — исключение, да и бизнес есть только у его сыновей), так что олигархат в Омске остается незамеченным.
Понятно, что в случае с федеральными структурами (ФСБ, МВД, Росгвардия, УФНС, прокуратура и т. п.) личностный фактор минимален. Если человек занял пост — он и место в рейтинге получает автоматом. Прекрасные примеры тому — новый областной прокурор и новый главный инспектор по региону, которые вроде как ничего физически сделать не успели, но уже подвинули изрядное количество местных участников рейтинга только из-за своего статуса.