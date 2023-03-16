Местные и федералы, бизнес и власть: кто вошел в список самых влиятельных омичей

Понятно, что в случае с федеральными структурами (ФСБ, МВД, Росгвардия, УФНС, прокуратура и т. п.) личностный фактор минимален. Если человек занял пост — он и место в рейтинге получает автоматом. Прекрасные примеры тому — новый областной прокурор и новый главный инспектор по региону, которые вроде как ничего физически сделать не успели, но уже подвинули изрядное количество местных участников рейтинга только из-за своего статуса.