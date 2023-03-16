Количество обращений к цифровой платформе МСП.РФ за первый год превысило 1,8 млн раз

Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
Всего за этот период было зафиксировано свыше 1,8 миллиона обращений к сервисам, контенту и продуктам ресурса. За год на одного пользователя площадки МСП.РФ приходится в среднем 5,6 обращений. Отмечается, что около 260 000 раз сервис использовали, чтобы подать онлайн-заявку на меры поддержки малых и средних предприятий, включая льготный лизинг и льготное кредитование. Посредством платформы МСП.РФ каждый предприниматель может дистанционно получать требующуюся ему поддержку. Именно с этой целью создавался данный ресурс, пишут ria.ru.
Глава Министерства экономического развития РФ Максим Решетников считает, что в дальнейшем платформа МСП.РФ может стать эффективной площадкой для общения представителей бизнеса и государства.
«Запуску цифровой платформы предшествовал большой этап работы, в ходе которого мы вместе с предпринимателями определили приоритетные услуги для цифровизации. В числе наиболее востребованных сервисов – «Региональные меры поддержки», – отметил гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич.
Сейчас платформа МСП.РФ предлагает предпринимателям более 300 оцифрованных продуктов и услуг от российских субъектов. За год на них поступило не менее 20 000 заявок от представителей бизнеса. Одним из самых востребованных оказался сервис «Производственная кооперация и сбыт», который объединяет поставщиков и заказчиков из России и других стран. Данная технология обеспечила поддержку более 2500 организациям. Еще один популярный сервис посвящен проверке контрагентов. За год интерес к нему проявили более 15 000 предпринимателей.
Разработчиком цифровой платформы для малого и среднего предпринимательства является Корпорация МСП. Сервис создавался при поддержке Минэкономразвития. Площадка развивается в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», курируемого первым вице-премьером Андреем Белоусовым.