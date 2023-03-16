Количество обращений к цифровой платформе МСП.РФ за первый год превысило 1,8 млн раз

Сейчас платформа МСП.РФ предлагает предпринимателям более 300 оцифрованных продуктов и услуг от российских субъектов. За год на них поступило не менее 20 000 заявок от представителей бизнеса. Одним из самых востребованных оказался сервис «Производственная кооперация и сбыт», который объединяет поставщиков и заказчиков из России и других стран. Данная технология обеспечила поддержку более 2500 организациям. Еще один популярный сервис посвящен проверке контрагентов. За год интерес к нему проявили более 15 000 предпринимателей.