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Published Сегодня, 05:08

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Updated Сегодня, 05:10

Исправительные работы и штраф. Омичу вынесли приговор за незаконную охоту

16 марта 2023, 05:08
Фото: 1MI
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Браконьеру из Омской области присудили 10 месяцев исправительных работ

Мужчина охотился на косулю без разрешения.

В Колосовском районе Омской области вынесли приговор 50-летнему местному жителю за незаконную охоту, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В суде установили, что в августе прошлого года мужчина охотился на косулю рядом с селом Талбакуль и подстрелил две особи. Вот только разрешения на охоту у мужчины не было. Охотинспекторы вместе с сотрудниками Госавтоинспекции остановили нарушителя и нашли в его машине мясо косули.

В региональном министерстве природных ресурсов подсчитали ущерб, нанесенный экологии — 240 тысяч рублей. Столько предстоит выплатить нерадивому охотнику. Суд также назначил наказание в виде 10 месяцев исправительных работ. Охотничий карабин у мужчины конфисковали.

Подсудимый свою вину не признал и заявил, что мясо нашел в лес. Приговор в законную силу не вступил, у охотника есть время обжаловать решение суда.

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#Евгений Игишев#Браконьерство#Браконьеры#Охота#Прокуратура#Суд#Уголовное дело#Омская область#Колосовский район#Омск#Приговор
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