Исправительные работы и штраф. Омичу вынесли приговор за незаконную охоту

В суде установили, что в августе прошлого года мужчина охотился на косулю рядом с селом Талбакуль и подстрелил две особи. Вот только разрешения на охоту у мужчины не было. Охотинспекторы вместе с сотрудниками Госавтоинспекции остановили нарушителя и нашли в его машине мясо косули.