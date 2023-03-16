Исправительные работы и штраф. Омичу вынесли приговор за незаконную охоту

Posted Сегодня, 05:08
Published Сегодня, 05:08
Modified Сегодня, 05:10
Updated Сегодня, 05:10
В Колосовском районе Омской области вынесли приговор 50-летнему местному жителю за незаконную охоту, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
В суде установили, что в августе прошлого года мужчина охотился на косулю рядом с селом Талбакуль и подстрелил две особи. Вот только разрешения на охоту у мужчины не было. Охотинспекторы вместе с сотрудниками Госавтоинспекции остановили нарушителя и нашли в его машине мясо косули.
В региональном министерстве природных ресурсов подсчитали ущерб, нанесенный экологии — 240 тысяч рублей. Столько предстоит выплатить нерадивому охотнику. Суд также назначил наказание в виде 10 месяцев исправительных работ. Охотничий карабин у мужчины конфисковали.
Подсудимый свою вину не признал и заявил, что мясо нашел в лес. Приговор в законную силу не вступил, у охотника есть время обжаловать решение суда.