Главное — здоровье. Прокуроры отправили к медикам 110 сотрудников омских детсадов

Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
Modified Сегодня, 09:51
Updated Сегодня, 09:51
В пресс-службе прокуратуры Омской области рассказали об итогах проверки соблюдения требований трудового законодательства и законодательства об образовании в Азовском немецком национальном районе. Сотрудники детских садов обязаны проходить психиатрические освидетельствования, но в муниципалитете не уделяли этому вопросу достаточно внимания.
Как выяснилось, работников не проверяли из-за недостатка финансирования, невзирая на то, что непрохождение освидетельствования может привести к несвоевременному выявлению психиатрических противопоказаний, что повлечет за собой появление угрозы безопасности детей.
После проверки прокуратура обратилась в суд с требованием обязать муниципальные бюджетные дошкольные учреждения обеспечить проведение психиатрического освидетельствования своих работников. Азовский районный суд Омской области удовлетворил требования прокурора в полном объеме, отметили в надзорном ведомстве.
Сейчас судебное решение уже исполнено, 110 сотрудников детских садов прошли обязательное психиатрическое освидетельствование.
Ранее сообщалось, что прокурорская проверка в школе №126 в Омске выявила нарушение пожарной безопасности. Из-за неисправности электропроводки в школе вспыхнул пожар.