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Главное — здоровье. Прокуроры отправили к медикам 110 сотрудников омских детсадов

16 марта 2023, 09:49
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омской области 110 сотрудников детсадов отправили на психиатрическое обследование

После проверки прокуратуры нашлись нарушения прав сотрудников.

В пресс-службе прокуратуры Омской области рассказали об итогах проверки соблюдения требований трудового законодательства и законодательства об образовании в Азовском немецком национальном районе. Сотрудники детских садов обязаны проходить психиатрические освидетельствования, но в муниципалитете не уделяли этому вопросу достаточно внимания.

Как выяснилось, работников не проверяли из-за недостатка финансирования, невзирая на то, что непрохождение освидетельствования может привести к несвоевременному выявлению психиатрических противопоказаний, что повлечет за собой появление угрозы безопасности детей.

После проверки прокуратура обратилась в суд с требованием обязать муниципальные бюджетные дошкольные учреждения обеспечить проведение психиатрического освидетельствования своих работников. Азовский районный суд Омской области удовлетворил требования прокурора в полном объеме, отметили в надзорном ведомстве.

Сейчас судебное решение уже исполнено, 110 сотрудников детских садов прошли обязательное психиатрическое освидетельствование.

Ранее сообщалось, что прокурорская проверка в школе №126 в Омске выявила нарушение пожарной безопасности. Из-за неисправности электропроводки в школе вспыхнул пожар. 

Пожар с последствиями. Директор омской школы №129 получил нагоняй от прокуроров
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#Ольга Акамова#Прокуратура#Психиатр#Детсад#Проверка#Медицина#Город#Общество#Новости#Омская область
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