Глава крымского парламента Константинов рассказал о квартире Зеленского в Ялте

Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
Modified Сегодня, 07:47
Updated Сегодня, 07:47
Об этом сообщил председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов
Как передает издание Общественная служба новостей со ссылкой на главу регионального парламента, ялтинскую квартиру Зеленский использовал в те времена, когда был юмористом. Сейчас это жилье уже утратило для него смысл.
Ранее в СМИ появилась информация о передаче квартиры украинского лидера в Ливадии многодетной или малоимущей семье.