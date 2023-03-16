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Posted Сегодня, 07:46

Published Сегодня, 07:46

Modified Сегодня, 07:47

Updated Сегодня, 07:47

Глава крымского парламента Константинов рассказал о квартире Зеленского в Ялте

Сегодня, 07:46
Для президента Украины Владимира Зеленского ничего не значит принадлежащая ему квартира в Ялте. У него уже и без того огромное состояние.

Об этом сообщил председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов

Как передает издание Общественная служба новостей со ссылкой на главу регионального парламента, ялтинскую квартиру Зеленский использовал в те времена, когда был юмористом. Сейчас это жилье уже утратило для него смысл.

Ранее в СМИ появилась информация о передаче квартиры украинского лидера в Ливадии многодетной или малоимущей семье.

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