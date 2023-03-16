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«Газпромнефть-СМ» обеспечит премиальными маслами «Восточную горнорудную компанию»

16 марта 2023, 06:40
Фото: Стоян Васев
«Газпромнефть-смазочные материалы» начала поставки премиальных масел на производственные площадки одного из крупнейших горнорудных предприятий страны.

Техника предприятия, работающая на крупнейшем угольном разрезе острова Сахалин, будет обеспечена высокотехнологичными гидравлическими, моторными, трансмиссионными маслами и смазочными материалами. Продукция «Газпромнефть-СМ» полностью заменит иностранные аналоги для всего автопарка стратегического предприятия.

После прохождения испытаний в условиях сложного муссонного климата масла «Газпромнефть-СМ» подтвердили высокий уровень качества и были рекомендованы для обслуживания самых современных моделей промышленного транспорта, включая горные экскаваторы зарубежного производства и технологичные самосвалы «БЕЛАЗ» грузоподъемностью до 220 тонн — всего более 200 единиц техники. Надежности и устойчивости смазочных материалов к резким перепадам нагрузок удалось добиться благодаря совершенствованию рецептур масел в собственном Научно-исследовательском центре «Газпромнефть-СМ». Эксперты НИЦ создают специализированные масла для техники, работающей в тяжелых климатических и температурных условиях. Благодаря улучшенным свойствам высокотехнологичные смазочные материалы дополнительно защищают двигатель и все системы горнодобывающей техники.

Фото: Сергей Красноухов

На площадках «ВГК» также планируется внедрить цифровой продукт «G-Lab». Единственный в России сервис на базе технологии искусственного интеллекта позволяет в режиме реального времени определять состояние масел и оценивать износ агрегатов техники без необходимости останавливать производственный процесс.

Анатолий Скоромец, генеральный директор компании «Газпромнефть-СМ»:

«Газпромнефть-СМ» разрабатывает эксклюзивные рецептуры масел под конкретные задачи партнеров, используя собственную научно-техническую базу. При помощи оборудования, не имеющего аналогов в России, а также высокотехнологичного программного обеспечения на основе искусственного интеллекта, сотрудники НИЦ создают совершенно новые, уникальные композиции смазочных материалов. Помимо разработки качественных специализированных масел, «Газпромнефть-СМ» внедряет на производственных площадках партнеров и собственные цифровые сервисы, обеспечивая профессиональной экспертизой. Комплексный подход способствует повышению уровня импортонезависимости российских предприятий стратегического сектора экономики».

«Газпромнефть — смазочные материалы» — дочернее предприятие «Газпром нефти», специализирующееся на производстве и реализации масел, смазок и технических жидкостей. Один из лидеров нефтеперерабатывающей отрасли, российского и международного рынков смазочных материалов. Продукция «Газпромнефть-смазочные материалы» выпускается на собственных производственных площадках. Ассортимент включает более 1000 наименований продукции для всех секторов рынка. Продукция компании имеет одобрения и допуски ведущих производителей техники.

Научно-исследовательский центр «Газпромнефть — СМ» (НИЦ) — единственная площадка полного цикла в стране для изучения высокотехнологичных смазочных материалов. На базе НИЦ проводится разработка рецептур, трибологические исследования, создание собственных компонентов и готовой продукции. Оснащение центра не имеет аналогов в России. Оборудование НИЦ позволяет воссоздавать полный технологический цикл для изучения и производства высокотехнологичных смазочных материалов.

G-Lab — единственный в России цифровой сервис на основе технологии искусственного интеллекта, предоставляющий услуги предиктивной диагностики смазочных материалов и оборудования. G-Lab позволяет в любой точке в режиме реального времени компетентно оценить состояние смазочного материала и узла, в котором он применяется. Работа математической модели строится на базе накопленного опыта предыдущих исследований, что позволяет G-Lab прогнозировать срок службы смазочного материала и ресурс работы оборудования. Сервис позволяет на ранних стадиях выявить неисправность, чтобы избежать аварийного выхода техники из строя.

«Восточная горнорудная компания» — одно из крупнейших угледобывающих предприятий России, занимающееся добычей и отгрузкой бурых и каменных углей, а также антрацитов, природных термоантрацитов и каменных углей коксующихся марок. Объем добычи — свыше 11 млн тонн угля в год. Продукция «ВГК» полностью обеспечивает твердым топливом Сахалинскую область, поставляется в другие регионы России, а также экспортируется в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

#Омск#Омская область#Экономика
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