«Газпромнефть-СМ» обеспечит премиальными маслами «Восточную горнорудную компанию»

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Техника предприятия, работающая на крупнейшем угольном разрезе острова Сахалин, будет обеспечена высокотехнологичными гидравлическими, моторными, трансмиссионными маслами и смазочными материалами. Продукция «Газпромнефть-СМ» полностью заменит иностранные аналоги для всего автопарка стратегического предприятия.
После прохождения испытаний в условиях сложного муссонного климата масла «Газпромнефть-СМ» подтвердили высокий уровень качества и были рекомендованы для обслуживания самых современных моделей промышленного транспорта, включая горные экскаваторы зарубежного производства и технологичные самосвалы «БЕЛАЗ» грузоподъемностью до 220 тонн — всего более 200 единиц техники. Надежности и устойчивости смазочных материалов к резким перепадам нагрузок удалось добиться благодаря совершенствованию рецептур масел в собственном Научно-исследовательском центре «Газпромнефть-СМ». Эксперты НИЦ создают специализированные масла для техники, работающей в тяжелых климатических и температурных условиях. Благодаря улучшенным свойствам высокотехнологичные смазочные материалы дополнительно защищают двигатель и все системы горнодобывающей техники.
На площадках «ВГК» также планируется внедрить цифровой продукт «G-Lab». Единственный в России сервис на базе технологии искусственного интеллекта позволяет в режиме реального времени определять состояние масел и оценивать износ агрегатов техники без необходимости останавливать производственный процесс.
Анатолий Скоромец, генеральный директор компании «Газпромнефть-СМ»:
«Газпромнефть-СМ» разрабатывает эксклюзивные рецептуры масел под конкретные задачи партнеров, используя собственную научно-техническую базу. При помощи оборудования, не имеющего аналогов в России, а также высокотехнологичного программного обеспечения на основе искусственного интеллекта, сотрудники НИЦ создают совершенно новые, уникальные композиции смазочных материалов. Помимо разработки качественных специализированных масел, «Газпромнефть-СМ» внедряет на производственных площадках партнеров и собственные цифровые сервисы, обеспечивая профессиональной экспертизой. Комплексный подход способствует повышению уровня импортонезависимости российских предприятий стратегического сектора экономики».
«Газпромнефть — смазочные материалы» — дочернее предприятие «Газпром нефти», специализирующееся на производстве и реализации масел, смазок и технических жидкостей. Один из лидеров нефтеперерабатывающей отрасли, российского и международного рынков смазочных материалов. Продукция «Газпромнефть-смазочные материалы» выпускается на собственных производственных площадках. Ассортимент включает более 1000 наименований продукции для всех секторов рынка. Продукция компании имеет одобрения и допуски ведущих производителей техники.
Научно-исследовательский центр «Газпромнефть — СМ» (НИЦ) — единственная площадка полного цикла в стране для изучения высокотехнологичных смазочных материалов. На базе НИЦ проводится разработка рецептур, трибологические исследования, создание собственных компонентов и готовой продукции. Оснащение центра не имеет аналогов в России. Оборудование НИЦ позволяет воссоздавать полный технологический цикл для изучения и производства высокотехнологичных смазочных материалов.
G-Lab — единственный в России цифровой сервис на основе технологии искусственного интеллекта, предоставляющий услуги предиктивной диагностики смазочных материалов и оборудования. G-Lab позволяет в любой точке в режиме реального времени компетентно оценить состояние смазочного материала и узла, в котором он применяется. Работа математической модели строится на базе накопленного опыта предыдущих исследований, что позволяет G-Lab прогнозировать срок службы смазочного материала и ресурс работы оборудования. Сервис позволяет на ранних стадиях выявить неисправность, чтобы избежать аварийного выхода техники из строя.
«Восточная горнорудная компания» — одно из крупнейших угледобывающих предприятий России, занимающееся добычей и отгрузкой бурых и каменных углей, а также антрацитов, природных термоантрацитов и каменных углей коксующихся марок. Объем добычи — свыше 11 млн тонн угля в год. Продукция «ВГК» полностью обеспечивает твердым топливом Сахалинскую область, поставляется в другие регионы России, а также экспортируется в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.