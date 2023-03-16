«Газпромнефть-СМ» обеспечит премиальными маслами «Восточную горнорудную компанию»

После прохождения испытаний в условиях сложного муссонного климата масла «Газпромнефть-СМ» подтвердили высокий уровень качества и были рекомендованы для обслуживания самых современных моделей промышленного транспорта, включая горные экскаваторы зарубежного производства и технологичные самосвалы «БЕЛАЗ» грузоподъемностью до 220 тонн — всего более 200 единиц техники. Надежности и устойчивости смазочных материалов к резким перепадам нагрузок удалось добиться благодаря совершенствованию рецептур масел в собственном Научно-исследовательском центре «Газпромнефть-СМ». Эксперты НИЦ создают специализированные масла для техники, работающей в тяжелых климатических и температурных условиях. Благодаря улучшенным свойствам высокотехнологичные смазочные материалы дополнительно защищают двигатель и все системы горнодобывающей техники.