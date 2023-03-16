Фирме из Москвы запретили использовать название «Авангард» для своих банных печей

Еще «Техно Лит» настаивал на том, что у «Аванграда» совсем другое значение, связанное с составляющей «град». Новиков, кстати, не был против регистрации бренда печниками, и его задокументированное согласие прилагалось к материалам дела. Тем не менее суд признал решение «Роспатента» правильным.