Фирме из Москвы запретили использовать название «Авангард» для своих банных печей

Posted Сегодня, 12:20
Published Сегодня, 12:20
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
Столичный суд по интеллектуальным правам вынес решение по заявлению ООО «Техно Лит» о признании незаконными действий «Роспатента». Эта компания, зарегистрированная в Москве и специализирующаяся на производстве чугунных печей для бань и саун, пыталась зарегистрировать новый товарный знак, но получила отказ. Проблема здесь заключалась в том, что товарным знаком было слово «Авангард».
«Роспатент» пришел к выводу, что предложенный «Техно Литом» бренд схож до степени смешения с уже существующими — в частности, с брендом «Аванград», который зарегистрировал ИП Александр Новиков. Руководство компании с этим не согласилось и пошло в суд.
— В обоснование заявленных требований, — говорится в решении, — общество указывает на то, что композиция заявленного обозначения в отличие от противопоставленного товарного знака предпринимателя осложнена изобразительной частью, что значительно ослабляет их визуальное сходство в глазах потребителей.
Еще «Техно Лит» настаивал на том, что у «Аванграда» совсем другое значение, связанное с составляющей «град». Новиков, кстати, не был против регистрации бренда печниками, и его задокументированное согласие прилагалось к материалам дела. Тем не менее суд признал решение «Роспатента» правильным.
— Административный орган верно отметил, — говорится в решении, — что общее прочтение слов «АВАНГАРД»/«АВАНГРАД», обусловленное тождеством их начальной части «АВАН-», не нарушает изменение расположения букв «А», «Р» в их конечных частях «-ГАРД»/«-ГРАД». Акценты звучания в первую очередь смещаются в сторону звонких букв «Г», «Д», в связи с чем созвучие в целом идентичного буквенного ряда названных слов сохраняется.
Кстати, хоккейный клуб «Авангард» в судебном разбирательстве тоже участвовал, но только в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований. По итогам «Техно Литу» придется искать другое название для своих печей.