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Published Сегодня, 12:20

Modified Сегодня, 12:22

Updated Сегодня, 12:22

Фирме из Москвы запретили использовать название «Авангард» для своих банных печей

16 марта 2023, 12:20
Фото: Город55
иллюстрация
По мнению суда, вероятность путаницы была слишком высокой.

Столичный суд по интеллектуальным правам вынес решение по заявлению ООО «Техно Лит» о признании незаконными действий «Роспатента». Эта компания, зарегистрированная в Москве и специализирующаяся на производстве чугунных печей для бань и саун, пыталась зарегистрировать новый товарный знак, но получила отказ. Проблема здесь заключалась в том, что товарным знаком было слово «Авангард».

«Роспатент» пришел к выводу, что предложенный «Техно Литом» бренд схож до степени смешения с уже существующими — в частности, с брендом «Аванград», который зарегистрировал ИП Александр Новиков. Руководство компании с этим не согласилось и пошло в суд.

— В обоснование заявленных требований, — говорится в решении, — общество указывает на то, что композиция заявленного обозначения в отличие от противопоставленного товарного знака предпринимателя осложнена изобразительной частью, что значительно ослабляет их визуальное сходство в глазах потребителей.

Еще «Техно Лит» настаивал на том, что у «Аванграда» совсем другое значение, связанное с составляющей «град». Новиков, кстати, не был против регистрации бренда печниками, и его задокументированное согласие прилагалось к материалам дела. Тем не менее суд признал решение «Роспатента» правильным.

— Административный орган верно отметил, — говорится в решении, — что общее прочтение слов «АВАНГАРД»/«АВАНГРАД», обусловленное тождеством их начальной части «АВАН-», не нарушает изменение расположения букв «А», «Р» в их конечных частях «-ГАРД»/«-ГРАД». Акценты звучания в первую очередь смещаются в сторону звонких букв «Г», «Д», в связи с чем созвучие в целом идентичного буквенного ряда названных слов сохраняется.

Кстати, хоккейный клуб «Авангард» в судебном разбирательстве тоже участвовал, но только в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований. По итогам «Техно Литу» придется искать другое название для своих печей.

#Николай Эйхвальд#Авангард#Суд#Новости
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