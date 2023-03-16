Ежемесячную выплату из маткапитала омичам будут перечислять в единые дни

В ведомстве рассказали, что семьи, оформившие такую выплату, будут получать деньги 5-го числа каждого месяца. Приходить они будут не за текущий, а за предыдущий месяц. Пока что даты выплат различаются и зависят от региона проживания. Родителей заверили, что такой переход произойдет автоматически, и дополнительно обращаться никуда не нужно. До конца марта Социальный фонд разошлет семьям смс-уведомления.