Ежемесячную выплату из маткапитала омичам будут перечислять в единые дни

Posted 16 марта 2023, 08:16
Published 16 марта 2023, 08:16
Modified 16 марта 2023, 08:58
Updated 16 марта 2023, 08:58
Начиная с июня этого года будет введена единая дата выплат из материнского капитала на детей до 3 лет, сообщили в омском отделении Социального фонда России.
В ведомстве рассказали, что семьи, оформившие такую выплату, будут получать деньги 5-го числа каждого месяца. Приходить они будут не за текущий, а за предыдущий месяц. Пока что даты выплат различаются и зависят от региона проживания. Родителей заверили, что такой переход произойдет автоматически, и дополнительно обращаться никуда не нужно. До конца марта Социальный фонд разошлет семьям смс-уведомления.
Право на ежемесячные выплаты из материнского капитала имеют семьи, чей доход меньше двух прожиточных минимумов.
Ранее Город55 сообщал, как в Омске в 2023 году предоставляются региональные выплаты на детей и губернаторские пособия при рождении ребенка: