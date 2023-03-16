Еще одни «Рога и копыта». Омичей напоили тоннами непонятного молока

Posted Сегодня, 13:41
Published Сегодня, 13:41
Modified Сегодня, 13:41
Updated Сегодня, 13:41
Пресс-служба Россельхознадзора Омской области сообщила, что в регионе прекращена деятельность площадки, через которую в оборот незаконно вводили молочную продукцию. Предприятие-фантом выявили в марте специалисты надзора в ходе мониторинга ФГИС «Меркурий».
Через площадку ООО «Рукс» было введено в оборот более 323 тонн готовой молочной продукции неизвестного качества. Ее добавляли в журнал по бумажной ветеринарной документации, что является признаком легализации продукции непонятного происхождения. По адресу регистрации предприятия расположены только склады для хранения и реализации продукции.
ООО «Рукс» исключили из реестра ФГИС «Цербер», уполномоченному лицу закрыли доступ к системе «Ветис. Паспорт». Информация о незаконном обороте направлена в правоохранительные органы. Ведомство сообщает, что с начала года была выявлена 21 фантомная площадка.