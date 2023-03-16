Еще одни «Рога и копыта». Омичей напоили тоннами непонятного молока

Через площадку ООО «Рукс» было введено в оборот более 323 тонн готовой молочной продукции неизвестного качества. Ее добавляли в журнал по бумажной ветеринарной документации, что является признаком легализации продукции непонятного происхождения. По адресу регистрации предприятия расположены только склады для хранения и реализации продукции.