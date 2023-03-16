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Published Сегодня, 13:41

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Updated Сегодня, 13:41

Еще одни «Рога и копыта». Омичей напоили тоннами непонятного молока

16 марта 2023, 13:41
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омской области на прилавки выгрузили более 300 тонн фальсификата «молочки»

Продукция неизвестного происхождения поступала от фантомной площадки ООО «Рукс».

Пресс-служба Россельхознадзора Омской области сообщила, что в регионе прекращена деятельность площадки, через которую в оборот незаконно вводили молочную продукцию. Предприятие-фантом выявили в марте специалисты надзора в ходе мониторинга ФГИС «Меркурий».

Через площадку ООО «Рукс» было введено в оборот более 323 тонн готовой молочной продукции неизвестного качества. Ее добавляли в журнал по бумажной ветеринарной документации, что является признаком легализации продукции непонятного происхождения. По адресу регистрации предприятия расположены только склады для хранения и реализации продукции.

ООО «Рукс» исключили из реестра ФГИС «Цербер», уполномоченному лицу закрыли доступ к системе «Ветис. Паспорт». Информация о незаконном обороте направлена в правоохранительные органы. Ведомство сообщает, что с начала года была выявлена 21 фантомная площадка.

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#Дарья Зыкова#Омск#Фальсификат#Молочная продукция#Подделка#Фантомная площадка#Общество#Город#Продукты#Новости#Омская область
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