Эксперты спорят, на что заменить ЕГЭ

Posted Сегодня, 16:12
Published Сегодня, 16:12
Modified Сегодня, 16:12
Updated Сегодня, 16:12
Как пишет Infox, вопрос о судьбе ЕГЭ был затронут на встрече премьера с лидером партии «Справедливая Россия — За правду» Сергеем Мироновым. В разговоре Миронов назвал экзамен «классово чуждым». В ответ на требование рассмотреть возможность отмены ЕГЭ Михаил Мишустин призвал хорошо продумать все аспекты данного решения.
Разговоры о возможной отмене Единого государственного экзамена ведутся в России давно: за отмену высказываются многие политики и родители школьников. Среди альтернатив сегодня рассматривают так называемое цифровое портфолио — своеобразное досье, включающее все достижения ученика за годы учебы. Предполагается, что с таким портфолио выпускники смогут поступать в выбранные вузы. Тем не менее, многие специалисты настроены скептически относительно перспектив данной инициативы, считая, что возврат к советской системе с ее принципом главенства учительского авторитета уже невозможен, а заменять основанный на всеобщей цифровизации ЕГЭ другими цифровыми инструментами нет смысла.