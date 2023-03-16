Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:12

Published Сегодня, 16:12

Modified Сегодня, 16:12

Updated Сегодня, 16:12

Эксперты спорят, на что заменить ЕГЭ

Сегодня, 16:12
После выступления премьер-министра Михаила Мишустина, допустившего отмену ЕГЭ, в обществе возобновились споры о том, что может прийти на смену этому виду экзамена.

Как пишет Infox, вопрос о судьбе ЕГЭ был затронут на встрече премьера с лидером партии «Справедливая Россия — За правду» Сергеем Мироновым. В разговоре Миронов назвал экзамен «классово чуждым». В ответ на требование рассмотреть возможность отмены ЕГЭ Михаил Мишустин призвал хорошо продумать все аспекты данного решения.

Разговоры о возможной отмене Единого государственного экзамена ведутся в России давно: за отмену высказываются многие политики и родители школьников. Среди альтернатив сегодня рассматривают так называемое цифровое портфолио — своеобразное досье, включающее все достижения ученика за годы учебы. Предполагается, что с таким портфолио выпускники смогут поступать в выбранные вузы. Тем не менее, многие специалисты настроены скептически относительно перспектив данной инициативы, считая, что возврат к советской системе с ее принципом главенства учительского авторитета уже невозможен, а заменять основанный на всеобщей цифровизации ЕГЭ другими цифровыми инструментами нет смысла.

Подпишитесь
Топ-100 влиятельных людей Омской области
Сегодня, 04:49
Ежемесячную выплату из маткапитала омичам будут перечислять в единые дни
Сегодня, 08:16
Омским депутатам рассказали, сколько стоит оштрафовать «зайца»
Сегодня, 10:57
Перепады и осадки. Омскую область до конца марта не отпустит снег
Сегодня, 13:05
Омский экоблогер Владимир Лифантьев стал членом Общественной палаты РФ
Сегодня, 08:01
Притон для малолетних. В Омске пять раз с начала года вызывали полицию в бар «Ракета»
Сегодня, 09:38