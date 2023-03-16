Эксперты спорят, на что заменить ЕГЭ

Разговоры о возможной отмене Единого государственного экзамена ведутся в России давно: за отмену высказываются многие политики и родители школьников. Среди альтернатив сегодня рассматривают так называемое цифровое портфолио — своеобразное досье, включающее все достижения ученика за годы учебы. Предполагается, что с таким портфолио выпускники смогут поступать в выбранные вузы. Тем не менее, многие специалисты настроены скептически относительно перспектив данной инициативы, считая, что возврат к советской системе с ее принципом главенства учительского авторитета уже невозможен, а заменять основанный на всеобщей цифровизации ЕГЭ другими цифровыми инструментами нет смысла.