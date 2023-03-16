Бывший вице-мэр Омска Иосиф Дроботенко стал очередным меценатом

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
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16 марта в Омске подписали очередное соглашение о меценатстве. Новый меценат — бывший вице-мэр, бизнесмен и политик, а ныне руководитель компании «Ретракс» (официального дилера ООО «Русские автобусы — Группа ГАЗ») Иосиф Дроботенко.
Выяснилось, что он выполнит ремонт в школе № 37, которая находится в центре города на улице Чокана Валиханова. Учебное заведение является одним из старейших в Омске, ему уже 145 лет. Иосиф Дроботенко займется в школе ремонтом входной группы и заменой окон.
Напомним, что в 2015 году Дроботенко планировал стать губернатором Омской области. Баллотировался он от «Справедливой России», но тогда лидер партии Сергей Миронов снял политика с выборов.
После этого случая Иосиф Дроботенко примкнул к «Партии пенсионеров за справедливость». И в 2017 году возглавил ее региональное отделение, продолжая оставаться координатором вплоть до августа 2019 года, когда отделение закрылось.
Кстати, ранее Город55 рассказывал об учреждении почетного звания «Меценаты года». Кандидатов на его получение было четверо. Но поддержку в итоге от депутатов Омского горсовета получил руководитель компании «Промстройкомплект Сервис» Шамил Шихмирзаев.