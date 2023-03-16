Бывший вице-мэр Омска Иосиф Дроботенко стал очередным меценатом

Выяснилось, что он выполнит ремонт в школе № 37, которая находится в центре города на улице Чокана Валиханова. Учебное заведение является одним из старейших в Омске, ему уже 145 лет. Иосиф Дроботенко займется в школе ремонтом входной группы и заменой окон.