Деньги на капитальный ремонт гимназии №88 выделят во второй раз

В истории о капитальном ремонте омской гимназии №88 появились новые подробности. Контракт с подрядчиком, как уже писал Город55, был расторгнут в одностороннем порядке, а сегодня выяснилось, что департаменту строительства на этот проект нужно еще 65 млн рублей. Выделение этих денег заложено в проекте изменений в городской бюджет, который мэрия предложила на рассмотрение депутатам Городского совета.