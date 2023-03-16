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Деньги на капитальный ремонт гимназии №88 выделят во второй раз

16 марта 2023, 05:14
Фото: 1MI
иллюстрация
Депстрой расторг контракт с подрядчиком, но тот успел получить деньги.

В истории о капитальном ремонте омской гимназии №88 появились новые подробности. Контракт с подрядчиком, как уже писал Город55, был расторгнут в одностороннем порядке, а сегодня выяснилось, что департаменту строительства на этот проект нужно еще 65 млн рублей. Выделение этих денег заложено в проекте изменений в городской бюджет, который мэрия предложила на рассмотрение депутатам Городского совета.

— 65 миллионов мы выдали авансом, — объяснил директор депстроя Михаил Веселев. — Теперь нам нужно возместить эти средства, чтобы снова произвести закупку у другого подрядчика.

Полученный аванс, по словам чиновников, первый подрядчик обязательно вернет — просто для этого нужно время.

— Процедура по возврату средств, согласно федеральному закону, занимает 21 день, — уточнила глава департамента финансов Ольга Илютикова. — У нас есть банковская гарантия, так что возврат в любом случае будет. В крайнем случае деньги вернет банк.

Напомним: контракт с СПК «АртСервис» был расторгнут из-за того, что эта компания предоставила недостоверные документы. В гимназии №88, расположенной на 3-й Транспортной, по данным мэрии, существует угроза обрушения суда, так что ставки достаточно высоки.

Между тем у чиновников нет уверенности в том, что ремонт удастся закончить в

— Мы надеемся, что разрыв контракта не скажется на сроках, — ответил Михаил Веселев на уточняющий вопрос одного из депутатов. — Все зависит от того, как поведёт себя этот подрядчик. Теоретически он может обратиться в суд…

Учитывая необходимость ремонта и неизбежность возврата денег, депутаты одобрили выделение 65 миллионов. Окончательное решение по этому вопросу будет принято на ближайшем пленарном заседании Городского совета.

В Омске с подрядчиком расторгли контракт на капитальный ремонт гимназии № 88
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#Николай Эйхвальд#Школы#Горсовет#Город#Новости
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