Деньги на капитальный ремонт гимназии №88 выделят во второй раз

Posted Сегодня, 05:14
Published Сегодня, 05:14
Modified Сегодня, 05:16
Updated Сегодня, 05:16
В истории о капитальном ремонте омской гимназии №88 появились новые подробности. Контракт с подрядчиком, как уже писал Город55, был расторгнут в одностороннем порядке, а сегодня выяснилось, что департаменту строительства на этот проект нужно еще 65 млн рублей. Выделение этих денег заложено в проекте изменений в городской бюджет, который мэрия предложила на рассмотрение депутатам Городского совета.
— 65 миллионов мы выдали авансом, — объяснил директор депстроя Михаил Веселев. — Теперь нам нужно возместить эти средства, чтобы снова произвести закупку у другого подрядчика.
Полученный аванс, по словам чиновников, первый подрядчик обязательно вернет — просто для этого нужно время.
— Процедура по возврату средств, согласно федеральному закону, занимает 21 день, — уточнила глава департамента финансов Ольга Илютикова. — У нас есть банковская гарантия, так что возврат в любом случае будет. В крайнем случае деньги вернет банк.
Напомним: контракт с СПК «АртСервис» был расторгнут из-за того, что эта компания предоставила недостоверные документы. В гимназии №88, расположенной на 3-й Транспортной, по данным мэрии, существует угроза обрушения суда, так что ставки достаточно высоки.
Между тем у чиновников нет уверенности в том, что ремонт удастся закончить в
— Мы надеемся, что разрыв контракта не скажется на сроках, — ответил Михаил Веселев на уточняющий вопрос одного из депутатов. — Все зависит от того, как поведёт себя этот подрядчик. Теоретически он может обратиться в суд…
Учитывая необходимость ремонта и неизбежность возврата денег, депутаты одобрили выделение 65 миллионов. Окончательное решение по этому вопросу будет принято на ближайшем пленарном заседании Городского совета.