Декорации для съемок сцен апокалипсиса. Путину доложили об аварийных домах в Омске

Posted Сегодня, 05:51
Published Сегодня, 05:51
Modified Сегодня, 07:17
Updated Сегодня, 07:17
Генеральный прокурор России Игорь Краснов отчитался перед Владимиром Путиным об итогах работы ведомства в 2022 году. В своем докладе Краснов в том числе упомянул и аварийное состояние некоторых домов в Омске.
«Во время одного из приемов граждан пожилая жительница Омска в красках рассказала мне, как в ее квартире через отверстие в прогнившем полу виден подвал дома, который, по ее мнению, вот-вот рухнет. Подобное состояние домов в данном областном центре не редкость. Некоторые из них без дополнительных декораций готовы к съемкам сцен апокалипсиса. К сожалению, такие же объекты можно встретить и в других регионах», — заявил Игорь Краснов.
Напомним, в ходе рабочего визита в Омск Игорь Краснов провел личный прием граждан. Омичи пожаловались на невыносимую жизнь в аварийных домах.
Сообщения о ветхом состоянии домов поступают от омичей регулярно. Так, например, жители Нефтяников обратили внимание на трещину в стене дома. Люди опасаются, что здание может обрушиться. Также на прошлой неделе на аварийное состояние жилья пожаловались жители дома по улице Энтузиастов. Ситуация с домом привлекла внимание прокуратуры, теперь будет решаться вопрос о проведении экспертизы.