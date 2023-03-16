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Декорации для съемок сцен апокалипсиса. Путину доложили об аварийных домах в Омске

16 марта 2023, 05:51
Фото: kremlin.ru

Генпрокурор Игорь Краснов рассказал президенту о состоянии ветхого жилья в Омске

В конце прошлого года генеральный прокурор провел личный прием омичей.

Генеральный прокурор России Игорь Краснов отчитался перед Владимиром Путиным об итогах работы ведомства в 2022 году. В своем докладе Краснов в том числе упомянул и аварийное состояние некоторых домов в Омске.

«Во время одного из приемов граждан пожилая жительница Омска в красках рассказала мне, как в ее квартире через отверстие в прогнившем полу виден подвал дома, который, по ее мнению, вот-вот рухнет. Подобное состояние домов в данном областном центре не редкость. Некоторые из них без дополнительных декораций готовы к съемкам сцен апокалипсиса. К сожалению, такие же объекты можно встретить и в других регионах», — заявил Игорь Краснов.

Напомним, в ходе рабочего визита в Омск Игорь Краснов провел личный прием граждан. Омичи пожаловались на невыносимую жизнь в аварийных домах.

Сообщения о ветхом состоянии домов поступают от омичей регулярно. Так, например, жители Нефтяников обратили внимание на трещину в стене дома. Люди опасаются, что здание может обрушиться. Также на прошлой неделе на аварийное состояние жилья пожаловались жители дома по улице Энтузиастов. Ситуация с домом привлекла внимание прокуратуры, теперь будет решаться вопрос о проведении экспертизы.

Омичи пожаловались на аварийное жилье генпрокурору Краснову во время личного приема
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#Евгений Игишев#Прокуратура#Игорь Краснов#Владимир Путин#Ветхое жильё#Город#Аварийное жилье#Омск#Омская область
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