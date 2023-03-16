Декорации для съемок сцен апокалипсиса. Путину доложили об аварийных домах в Омске

Сообщения о ветхом состоянии домов поступают от омичей регулярно. Так, например, жители Нефтяников обратили внимание на трещину в стене дома. Люди опасаются, что здание может обрушиться. Также на прошлой неделе на аварийное состояние жилья пожаловались жители дома по улице Энтузиастов. Ситуация с домом привлекла внимание прокуратуры, теперь будет решаться вопрос о проведении экспертизы.