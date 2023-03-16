Асад: Расширение военного присутствия РФ в Сирии — хорошая идея

У обеих стран общее видение данной ситуации. Но если рассматривать военную сторону вопроса, в таком разрезе эта тема не обсуждалась. В то же время, по его мнению, присутствие российских военных в Сирии не должно носить временный характер и ограничиваться лишь борьбой с терроризмом.