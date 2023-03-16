Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:17

Published Сегодня, 09:17

Modified Сегодня, 09:19

Updated Сегодня, 09:19

Асад: Расширение военного присутствия РФ в Сирии — хорошая идея

Сегодня, 09:17
По мнению президент САР Башара Асада, намерение расширить военное присутствие РФ в Сирии - хорошая идея.

Как сообщает 360tv.ru со ссылкой на РИА «Новости», руководители военных ведомств двух стран накануне обсудили возможное сотрудничество в данной сфере.

Как считает Асад, возможное расширение баз или рост их количества связаны только с решением технических или логистических вопросов. Он назвал эти вопросы секретными. По его словам, министерства обороны 15 марта тему баз не обсуждали.

У обеих стран общее видение данной ситуации. Но если рассматривать военную сторону вопроса, в таком разрезе эта тема не обсуждалась. В то же время, по его мнению, присутствие российских военных в Сирии не должно носить временный характер и ограничиваться лишь борьбой с терроризмом.

Сегодня там бессрочно находятся на аэродроме Хмеймим российские авиационные части. А в Тартусе 49 лет будет находиться российский пункт материально-технического обеспечения ВМФ. Соглашение об этом было заключено в 2017 году с возможностью автоматического продления на 25-летние периоды.

 

Подпишитесь
Топ-100 влиятельных людей Омской области
Сегодня, 04:49
Ежемесячную выплату из маткапитала омичам будут перечислять в единые дни
Сегодня, 08:16
Омским депутатам рассказали, сколько стоит оштрафовать «зайца»
Сегодня, 10:57
Некому учить детей. В омских школах и детских садах не хватает 787 педагогов
Сегодня, 02:02
Омский экоблогер Владимир Лифантьев стал членом Общественной палаты РФ
Сегодня, 08:01
Притон для малолетних. В Омске пять раз с начала года вызывали полицию в бар «Ракета»
Сегодня, 09:38