Асад: Расширение военного присутствия РФ в Сирии — хорошая идея

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:19
Updated Сегодня, 09:19
Как сообщает 360tv.ru со ссылкой на РИА «Новости», руководители военных ведомств двух стран накануне обсудили возможное сотрудничество в данной сфере.
Как считает Асад, возможное расширение баз или рост их количества связаны только с решением технических или логистических вопросов. Он назвал эти вопросы секретными. По его словам, министерства обороны 15 марта тему баз не обсуждали.
У обеих стран общее видение данной ситуации. Но если рассматривать военную сторону вопроса, в таком разрезе эта тема не обсуждалась. В то же время, по его мнению, присутствие российских военных в Сирии не должно носить временный характер и ограничиваться лишь борьбой с терроризмом.
Сегодня там бессрочно находятся на аэродроме Хмеймим российские авиационные части. А в Тартусе 49 лет будет находиться российский пункт материально-технического обеспечения ВМФ. Соглашение об этом было заключено в 2017 году с возможностью автоматического продления на 25-летние периоды.