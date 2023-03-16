Александр Бурков рассказал о грядущей модернизации коммунальной инфраструктуры

Региональная программа рассчитана на 2023–2027 годы. На мероприятия первой очереди в 2023–2024 годах запланировано финансирование в 2,2 млрд рублей. В программе 48 объектов коммунальной инфраструктуры: среди них 14 объектов водоснабжения и 34 объекта теплоснабжения. Предстоит заменить 11,2 км водопроводных сетей и 87,6 тепловых сетей в 9 муниципальных районах и в самом Омске.