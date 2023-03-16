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Posted Сегодня, 12:09

Published Сегодня, 12:09

Modified Сегодня, 12:10

Updated Сегодня, 12:10

Александр Бурков рассказал о грядущей модернизации коммунальной инфраструктуры

16 марта 2023, 12:09
Фото: пресс-служба правительства Омской области
На модернизацию инженерных систем в Омской области выделят 2,2 млрд рублей.

Пресс-служба правительства Омской области сообщила, что сегодня региональную программу модернизации систем ЖКХ одобрила комиссия под председательством вице-премьера Правительства РФ Марата Хуснуллина. Принятые на федеральном уровне решения прокомментировал Александр Бурков:

«За последние несколько лет мы последовательно обновляем коммунальную инфраструктуру, и поддержка федерального бюджета играет в этом вопросе большую роль. Модернизация систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения — одна из наших ключевых задач. Региональная программа, поддержанная Маратом Шакирзяновичем, открывает большие возможности для этого. Мы вошли в нее с максимально возможным количеством объектов. Уверен, что благодаря запланированным мероприятиям мы уже в ближайшее время увидим позитивные перемены в сфере ЖКХ», — отметил губернатор Омской области.

Региональная программа рассчитана на 2023–2027 годы. На мероприятия первой очереди в 2023–2024 годах запланировано финансирование в 2,2 млрд рублей. В программе 48 объектов коммунальной инфраструктуры: среди них 14 объектов водоснабжения и 34 объекта теплоснабжения. Предстоит заменить 11,2 км водопроводных сетей и 87,6 тепловых сетей в 9 муниципальных районах и в самом Омске.

#Омская область#Россия#Новости#Общество#Экономика#Марат Хуснуллин#Александр Бурков#Модернизация#Инфраструктура#Дарья Зыкова#Финансирование#ЖКХ#Комиссия#Водоснабжение#Теплоснабжение
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