800 представителей бизнеса подали заявки на участие в Премии «Предприниматель ГОроДА»

Интерес к проекту растет, в прошлом году заявки подали 711 предпринимателей из Омска и районов области. Больше всего заявок (около 40%) подано в номинации «Бизнес в сфере услуг», далее следует «Бизнес в сфере торговли» — 30% и «Бизнес в сфере производства» — 10%.