800 представителей бизнеса подали заявки на участие в Премии «Предприниматель ГОроДА»

Posted Сегодня, 10:05
Published Сегодня, 10:05
Modified Сегодня, 10:07
Updated Сегодня, 10:07
Интерес к проекту растет, в прошлом году заявки подали 711 предпринимателей из Омска и районов области. Больше всего заявок (около 40%) подано в номинации «Бизнес в сфере услуг», далее следует «Бизнес в сфере торговли» — 30% и «Бизнес в сфере производства» — 10%.
Все предприниматели, подавшие свои заявки на участие в Премии, стали участниками «народного голосования», которое сейчас проходит на сайте проекта. Свои голоса уже отдали 8200 омичей. Сделать свой выбор можно до середины апреля, когда будут определены победители в основных номинациях.
Отбор победителей пройдет в два этапа. На первом — Экспертный совет сформирует шорт-лист. А затем своё решение озвучит наблюдательный совет Премии, в состав которого вошли руководители крупных омских компаний. Он также вправе учреждать дополнительные номинации для предпринимателей. Первое заседание экспертного совета состоится 11 апреля.
Призами для победителей станут участие в бизнес-миссии и наставнических сессиях, а также сертификаты на разработку лэндинга или брендбука, либо на услуги по ведению социальных сетей и размещению продукции на маркетплейсах.
Главная цель Премии— выявить и отметить ярких предпринимателей, которые смогли создать и развить успешный бизнес. Организаторами выступили центр «Мой бизнес» (Фонд поддержки предпринимательства Омской области), Омское отделение Сбербанка и Омское региональное отделение общественной организации «Опора России». Премия «Предприниматель ГОроДА» проводится при поддержке правительства Омской области в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Познакомиться с краткими анкетами всех номинантов и выбрать одного из участников можно на официальном сайте проекта — предпринимательгорода.рф.