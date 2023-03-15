Заходил, как к себе домой. Молодой омич трижды ограбил магазин на улице Орджоникидзе

Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
Modified Сегодня, 09:58
Updated Сегодня, 09:58
Управление МВД России по Омской области сообщает, что в магазине по улице Орджоникидзе произошли кражи.
По словам продавца, покупатель трижды заходил и брал сигареты и алкоголь, не расплачиваясь за них. Ущерб заявительница оценила в 2 500 рублей.
Оперативники по камерам видеонаблюдения установили, что кражи совершал молодой человек примерно 18-ти лет. В один из визитов на нем был шарф.
«Если вам знаком этот человек или известно, где он может находиться, позвоните в полицию по телефонам: 79-35-02, 8-983-119-40-84 или 102», — заявляют в полиции.