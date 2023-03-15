Заходил, как к себе домой. Молодой омич трижды ограбил магазин на улице Орджоникидзе

По словам продавца, покупатель трижды заходил и брал сигареты и алкоголь, не расплачиваясь за них. Ущерб заявительница оценила в 2 500 рублей.



Оперативники по камерам видеонаблюдения установили, что кражи совершал молодой человек примерно 18-ти лет. В один из визитов на нем был шарф.