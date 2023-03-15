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Posted Сегодня, 09:56

Published Сегодня, 09:56

Modified Сегодня, 09:58

Updated Сегодня, 09:58

Заходил, как к себе домой. Молодой омич трижды ограбил магазин на улице Орджоникидзе

15 марта 2023, 09:56
Фото: Управление МВД России по Омской области (скриншот видео)
иллюстрация

Полиция начала поиски омича, трижды обокравшего магазин на улице Орджоникидзе

Молодой человек украл алкоголь и сигареты на 2,5 тысячи рублей.

Управление МВД России по Омской области сообщает, что в магазине по улице Орджоникидзе произошли кражи.

По словам продавца, покупатель трижды заходил и брал сигареты и алкоголь, не расплачиваясь за них. Ущерб заявительница оценила в 2 500 рублей.

Оперативники по камерам видеонаблюдения установили, что кражи совершал молодой человек примерно 18-ти лет. В один из визитов на нем был шарф.

«Если вам знаком этот человек или известно, где он может находиться, позвоните в полицию по телефонам: 79-35-02, 8-983-119-40-84 или 102», — заявляют в полиции.
#Ксения Карагодина#Омск#Полиция#Кража#Общество#Город#Происшествия#Уголовное дело#Новости#Омская область#Россия#Видео
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