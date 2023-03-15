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Выяснились подробности о ДТП с автобусом в Омской области

15 марта 2023, 11:11
Фото: 1MI
иллюстрация
На 33-летнего водителя завели административное дело.

Пресс-служба УМВД Омской области сообщила подробности о происшествии с автобусом на трассе «Омск — Калинино». Сообщение о ДТП поступило в ОМВД Омского района в 13:05. ЗЗ-летний водитель автобуса «Нефаз» на маршруте № 328 не справился с управлением и съехал в кювет.

Пассажиры за медицинской помощью не обращались. Прибывшие сотрудники полиции заметили у водителя признаки алкогольного опьянения. На него составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ за отказ от медицинского освидетельствования. Окончательно причины аварии установят в ходе проверки.

Напомним, аварией с пассажирским автобусом заинтересовалась прокуратура Омской области. Перевозчика ИП Кирилова проверят на соблюдение требований законов в сфере обеспечения безопасности пассажирских перевозок.

ДТП с пассажирским автобусом в Омской области привлекло внимание прокуратуры
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#Дарья Зыкова#ДТП#Полиция#Пассажирский автобус#Омск#Происшествия#Дороги#Общество#Водители#Административное дело
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