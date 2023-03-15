Выяснились подробности о ДТП с автобусом в Омской области

Пресс-служба УМВД Омской области сообщила подробности о происшествии с автобусом на трассе «Омск — Калинино». Сообщение о ДТП поступило в ОМВД Омского района в 13:05. ЗЗ-летний водитель автобуса «Нефаз» на маршруте № 328 не справился с управлением и съехал в кювет.