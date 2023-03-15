«Вопрос не остывает»: омские депутаты вспомнили о «Тепловой компании»

Posted Сегодня, 06:06
Published Сегодня, 06:06
Modified Сегодня, 06:08
Updated Сегодня, 06:08
В Омском городском совете сегодня говорили о конкуренции между двумя «Тепловыми компаниями», развернувшейся в одном из районов Омска. Речь об Авиагородке, в котором тариф муниципальной «Тепловой компании» оказался, по данным депутата Анатолия Канунникова, на 588 рублей выше тарифа второй ТК, принадлежащей частному лицу.
Депутат рассказал, что жильцы 8 домов проголосовали за переход от муниципалов к частнику. У Канунникова соответственно возникло предложение: передать котельную, принадлежащую первой компании, в аренду второй. В этом случае, по его словам, муниципалы смогут уменьшить свои убытки благодаря арендной плате, а частники как «более рачительные хозяева» смогут повысить эффективность одного конкретного актива.
Еще в декабре комитет направил в городскую администрацию соответствующий запрос и получил отказ, датированный тем же днем. При этом в запросе звучало предложение рассмотреть возможность передачи котельной в аренду, а в ответе говорилось о невозможности «переключить» котельную. Этот ответ и надлежало обсудить депутатам.
— Этот вопрос не остывает, — заявил Канунников. — Мы сейчас теряем самое главное — доверие избирателей. Не надо забывать о людях, для которых эти 588 рублей — лишний килограмм мяса, лишний килограмм масла… Мы должны искать пути, чтобы тариф снижался!
Это выступление вызвало оживленную дискуссию. Муниципальная «Тепловая компания» сейчас находится в тяжелом положении из-за огромных долгов, и эффективность ее работы в целом под вопросом. К тому же ее успешным конкурентом в данной истории является одноименное ООО, принадлежащее известному бизнесмену Александру Антропенко и руководимое Владимиром Казимировым — в недавнем прошлом главой УДХБ, «Омскэлектро», администрации Центрального округа.
— Когда я уходил в область, у «Тепловой» было 300 миллионов долга, — констатировал глава комитета Сергей Фролов. — Сейчас — полтора миллиарда. Мы отстояли компанию в 2014 году, когда ее хотели акционировать, но сейчас этот вопрос стоит снова. При этом у «Омскэлектро» тоже была сложная ситуация, а сейчас оно работает достаточно устойчиво…
Замглавы депимущества Евгений Кондратьев, присутствовавший на заседании, уточнил, что в 2023 году «Тепловая» будет приватизирована и что процесс уже запущен. Котельная в Авиагородке включена в перечень имущества ТК, так что департамент возможность ее изъятия и передачи в аренду «не рассматривает».
— Нужно обратить внимание и на финансовую составляющую, — уточнил чиновник. — Котельная генерирует тепла на 20 млн рублей. Это выпадающие доходы, которые не покроются ничем, плюс сокращение штата. Мы считаем, что данное предложение не может быть реализовано.
Заместитель директора и главный инженер «Тепловой» Юрий Филиппов рассказал, что дело не только в валовых показателях: у котельной довольно высокая рентабельность, 17%. На гипотетическое уточнение «Она рентабельна как раз из-за завышенного тарифа» Филиппов ответил заранее:
— Изъятие котельной из хозведения ухудшит общий финансовый результат. Эта котельная базовая для хранения резервного топлива. Я здесь услышал про разницу в тарифах более 500 рублей, так вот: это было рассчитано в 2020 году. На сегодня разница составляет 278 рублей, и непонятно, как тренд продолжится. Не знаю, как объяснять людям, если позже тарифы уравняются или, не дай бог, тариф муниципального предприятия окажется ниже.
По словам Филиппова, если ТК лишится этой котельной, тариф для остальных придется повышать на полтора процента.
— Размазывать тариф тысячи граждан на оставшихся — спорное решение, — заключил главный инженер.
Депутат Виталий Путинцев обратил внимание на еще один подводный камень: по закону нельзя целевым образом передать часть имущества муниципальной компании конкретному юрлицу. Такая передача может проходить только через торги, на которых может появиться другой претендент. Последствия для тарифа в этом случае могут быть непредсказуемыми.
В итоге депутаты ограничились принятием к сведению ответа мэрии про невозможность переключения котельной. Теоретически эта тема может не попасть в повестку пленарного заседания. Получается, у жителей Авиагородка остается возможность в частном порядке перейти от одного поставщика тепла к другому ради более выгодного тарифа, а у депутатов и просто заинтересованных наблюдателей остаются все те же вопросы к состоянию коммунальной сферы.
«Тепловая компания», судя по настрою мэрии, действительно пройдет через приватизацию. Как это отразится на эффективности ее работы и на тарифах горожан, пока неясно. Основной вывод из сегодняшнего обсуждения — «все очень неоднозначно».