«Вопрос не остывает»: омские депутаты вспомнили о «Тепловой компании»

В итоге депутаты ограничились принятием к сведению ответа мэрии про невозможность переключения котельной. Теоретически эта тема может не попасть в повестку пленарного заседания. Получается, у жителей Авиагородка остается возможность в частном порядке перейти от одного поставщика тепла к другому ради более выгодного тарифа, а у депутатов и просто заинтересованных наблюдателей остаются все те же вопросы к состоянию коммунальной сферы.