В ЯНАО предлагают установить памятник-копилку для животных

Инициатива зоозащитников получила поддержку главы города. Он призвал участников проекта «Уютный Ямал» представить свои идеи и обсудить их. Похожие копилки уже имеются в других городах. В связи с этим напомним, что ранее на Ямале местный белый медвежонок зашел на территорию вахтового поселка, чтобы найти еду.