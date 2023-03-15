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Posted Сегодня, 09:06

Published Сегодня, 09:06

Modified Сегодня, 09:08

Updated Сегодня, 09:08

В ЯНАО предлагают установить памятник-копилку для животных

Сегодня, 09:06
Зоозащитники предлагают в ЯНАО установить памятник-копилку в виде домашнего животного для сбора средств на корм для бездомных животных.

В Ямало-Ненецком автономном округе планируют установить памятник-копилку в виде домашнего животного, собранные средства пойдут на корм для бездомных животных, пишет ФедералПресс.

Инициатива зоозащитников получила поддержку главы города. Он призвал участников проекта «Уютный Ямал» представить свои идеи и обсудить их. Похожие копилки уже имеются в других городах. В связи с этим напомним, что ранее на Ямале местный белый медвежонок зашел на территорию вахтового поселка, чтобы найти еду.

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