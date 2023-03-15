В ЯНАО предлагают установить памятник-копилку для животных

Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
В Ямало-Ненецком автономном округе планируют установить памятник-копилку в виде домашнего животного, собранные средства пойдут на корм для бездомных животных, пишет ФедералПресс.
Инициатива зоозащитников получила поддержку главы города. Он призвал участников проекта «Уютный Ямал» представить свои идеи и обсудить их. Похожие копилки уже имеются в других городах. В связи с этим напомним, что ранее на Ямале местный белый медвежонок зашел на территорию вахтового поселка, чтобы найти еду.