В Великобритании педагог начальной школы убила любовника и закопала его тело в саду

В ходе обыска у нее был найден дневник, на страницах которого убийство описано во всех деталях. Фиона пишет, что Николас постоянно подпитывал в ней темные силы. Убить его она решила на Хэллоуин. Пока Биллингем находился в ванной, Бил положила в прикроватную тумбочку нож. Во время игры она надела ему на глаза повязку и нанесла удар ножом.