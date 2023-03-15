В Великобритании педагог начальной школы убила любовника и закопала его тело в саду

Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
Modified Сегодня, 09:51
Updated Сегодня, 09:51
49-летняя Фиона Бил и 42-летний Николас Биллингем состояли в отношениях в течение 17 лет. В последний раз пара встречалась осенью 2021 года. Партнер систематически изменял возлюбленной с другими женщинами, и одна из них даже родила от него ребенка, пишет 360tv.ru.
По версии следствия, убийство было тщательно спланировано. Бил сообщила руководству школы о том, что ей поставлен диагноз COVID-19, а потому предполагается самоизоляция. Все необходимое для сокрытия тела жертвы подозреваемая приобрела в ближайшем к дому магазине.
В ходе обыска у нее был найден дневник, на страницах которого убийство описано во всех деталях. Фиона пишет, что Николас постоянно подпитывал в ней темные силы. Убить его она решила на Хэллоуин. Пока Биллингем находился в ванной, Бил положила в прикроватную тумбочку нож. Во время игры она надела ему на глаза повязку и нанесла удар ножом.
В записях дневника говорится также о том, что перетащить труп в действительности намного тяжелее, «чем показывают в фильмах». Тело любовника британка закопала под деревом в саду.