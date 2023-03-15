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Posted Сегодня, 09:49

Published Сегодня, 09:49

Modified Сегодня, 09:51

Updated Сегодня, 09:51

В Великобритании педагог начальной школы убила любовника и закопала его тело в саду

Сегодня, 09:49
Под следствием оказалась педагог начальной школы графства Восточный Мидленд. Британке инкриминируют убийство любовника с последующим сокрытием его тела.

49-летняя Фиона Бил и 42-летний Николас Биллингем состояли в отношениях в течение 17 лет. В последний раз пара встречалась осенью 2021 года. Партнер систематически изменял возлюбленной с другими женщинами, и одна из них даже родила от него ребенка, пишет 360tv.ru.

По версии следствия, убийство было тщательно спланировано. Бил сообщила руководству школы о том, что ей поставлен диагноз COVID-19, а потому предполагается самоизоляция. Все необходимое для сокрытия тела жертвы подозреваемая приобрела в ближайшем к дому магазине.

В ходе обыска у нее был найден дневник, на страницах которого убийство описано во всех деталях. Фиона пишет, что Николас постоянно подпитывал в ней темные силы. Убить его она решила на Хэллоуин. Пока Биллингем находился в ванной, Бил положила в прикроватную тумбочку нож. Во время игры она надела ему на глаза повязку и нанесла удар ножом.

В записях дневника говорится также о том, что перетащить труп в действительности намного тяжелее, «чем показывают в фильмах». Тело любовника британка закопала под деревом в саду.

#Происшествия#В мире
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