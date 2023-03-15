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Posted Сегодня, 08:45

Published Сегодня, 08:45

Modified Сегодня, 09:18

Updated Сегодня, 09:18

В центре Омска полностью выгорел частный дом

15 марта 2023, 08:45
Фото: скриншот видео из телеграм-канала ЧП Омск
Обошлось без пострадавших. Ко времени прибытия пожарных дом горел по всей площади.

В телеграм-канале «ЧП Омск» опубликовали видео с пожаром в частном доме на ул. 5-й Северной. На кадрах видны клубы дыма и большое количество пожарной техники.

Город55 обратился за комментарием в пресс-службу МЧС Омской области. В ведомстве сообщили, что информация о возгорании поступила в 10:57, ко времени прибытия спасателей частный дом горел полностью, на площади 120 кв. м. От МЧС на пожар выезжали 35 человек и 7 автомобилей.

В 11:33 пожар локализовали, ликвидировали открытый огонь за 7 минут, полностью дотушили к 12:59. Дом выгорел, но обошлось без пострадавших.

Обновлено: добавлено видео от пресс-службы МЧС Омской области.

Видео: скриншот видео из телеграм-канала ЧП Омск
В Омской области выгорел частный дом на 320 «квадратов» с двумя гаражами
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#Дарья Зыкова#Видео#Омск#Пожары#Частный дом#МЧС#Общество#Город#Происшествия#Новости
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