В центре Омска полностью выгорел частный дом

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
В телеграм-канале «ЧП Омск» опубликовали видео с пожаром в частном доме на ул. 5-й Северной. На кадрах видны клубы дыма и большое количество пожарной техники.
Город55 обратился за комментарием в пресс-службу МЧС Омской области. В ведомстве сообщили, что информация о возгорании поступила в 10:57, ко времени прибытия спасателей частный дом горел полностью, на площади 120 кв. м. От МЧС на пожар выезжали 35 человек и 7 автомобилей.
В 11:33 пожар локализовали, ликвидировали открытый огонь за 7 минут, полностью дотушили к 12:59. Дом выгорел, но обошлось без пострадавших.
Обновлено: добавлено видео от пресс-службы МЧС Омской области.