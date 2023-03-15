В центре Омска полностью выгорел частный дом

Город55 обратился за комментарием в пресс-службу МЧС Омской области. В ведомстве сообщили, что информация о возгорании поступила в 10:57, ко времени прибытия спасателей частный дом горел полностью, на площади 120 кв. м. От МЧС на пожар выезжали 35 человек и 7 автомобилей.