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В память об омском самбисте Александре Пушнице провели турнир в Чили

15 марта 2023, 07:22
Фото: фото с сайта sambo.sport
Спортсмены почтили память Александра Пушницы в коммуне Уэчураба в провинции Сантьяго.

Как сообщила пресс-служба минспорта Омской области, памятное соревнование состоялось 25 февраля в коммуне Уэчураба. Организовали турнир — как дань уважения легендарному омскому самбисту Александру Пушнице.

«Мы собрались все вместе, чтобы посмертно отдать дань уважения великому чемпиону и выдающемуся человеку с большим сердцем. Подвести итог его жизни — задача не из простых, его дела и победы никого не оставляют равнодушными, они выходят за рамки привычного и являются примером для подражания будущим поколениям самбистов всего мира, — приводит sambo.sport слова президента чилийской федерации самбо и боевых искусств Нельсона Ромеро.

Нельсон Ромеро также поведал, что на чемпионате мира по самбо в 2017 году чилийские спортсмены общались в Сочи с Александром Пушницей. Тогда же они сфотографировали спортсмена. Этой фотографией они решили поделиться с миром.

Александр Пушница — заслуженный мастер спорта СССР по самбо, один из самых титулованных спортсменов России, Почетный гражданин Омска. Он ушел из жизни 27 января 2023 года.

Фото: фото с сайта sambo.sport
#Дарья Зыкова#Общество#Спорт#Память#Самбо#Турнир#Спортсмены#Новости#Александр Пушница#Омская область#Чили#Омск
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