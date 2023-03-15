В память об омском самбисте Александре Пушнице провели турнир в Чили

Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
Modified Сегодня, 07:22
Updated Сегодня, 07:22
Как сообщила пресс-служба минспорта Омской области, памятное соревнование состоялось 25 февраля в коммуне Уэчураба. Организовали турнир — как дань уважения легендарному омскому самбисту Александру Пушнице.
«Мы собрались все вместе, чтобы посмертно отдать дань уважения великому чемпиону и выдающемуся человеку с большим сердцем. Подвести итог его жизни — задача не из простых, его дела и победы никого не оставляют равнодушными, они выходят за рамки привычного и являются примером для подражания будущим поколениям самбистов всего мира, — приводит sambo.sport слова президента чилийской федерации самбо и боевых искусств Нельсона Ромеро.
Нельсон Ромеро также поведал, что на чемпионате мира по самбо в 2017 году чилийские спортсмены общались в Сочи с Александром Пушницей. Тогда же они сфотографировали спортсмена. Этой фотографией они решили поделиться с миром.
Александр Пушница — заслуженный мастер спорта СССР по самбо, один из самых титулованных спортсменов России, Почетный гражданин Омска. Он ушел из жизни 27 января 2023 года.