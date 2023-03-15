В Омской области в Одесской ЦРБ назначили нового главврача

Posted Сегодня, 05:08
Published Сегодня, 05:08
Modified Сегодня, 05:09
Updated Сегодня, 05:09
В Одесской ЦРБ назначили нового главного врача. Больницу возглавил врач высшей категории с 19-летним стажем Анатолий Темирев, сообщили в пресс-службе минздрава Омской области.
Известно, что Анатолий Темерев родился в Омске, здесь же поступил в медицинский вуз. На четвертом курсе перевелся в Томский военно-медицинский институт, который окончил по специальности «Лечебное дело». Ранее занимал различные должности в медицинских военных учреждениях в Белогорске и Уссурийске. До 2022 года работал начальником Белогоского военного госпиталя.
Анатолий Темерев является ветераном боевых действий, награжден медалью Суворова.