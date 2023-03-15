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В Омской области в Одесской ЦРБ назначили нового главврача

15 марта 2023, 05:08
Фото: Минздрав Омской области
Анатолий Темерев является ветераном боевых действий
Должность занял врач высшей категории с 19-летним стажем Анатолий Темерев.

В Одесской ЦРБ назначили нового главного врача. Больницу возглавил врач высшей категории с 19-летним стажем Анатолий Темирев, сообщили в пресс-службе минздрава Омской области.

Известно, что Анатолий Темерев родился в Омске, здесь же поступил в медицинский вуз. На четвертом курсе перевелся в Томский военно-медицинский институт, который окончил по специальности «Лечебное дело». Ранее занимал различные должности в медицинских военных учреждениях в Белогорске и Уссурийске. До 2022 года работал начальником Белогоского военного госпиталя.

Анатолий Темерев является ветераном боевых действий, награжден медалью Суворова.

Новым главврачом в больнице Омской области назначен Антон Пилипенко
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#Евгений Игишев#Главврач#Районная больница#Общество#Омская область#Одесский район
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