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Posted Сегодня, 13:05

Published Сегодня, 13:05

Modified Сегодня, 13:07

Updated Сегодня, 13:07

В Омской области в ДТП погиб 78-летний водитель

15 марта 2023, 13:05
Фото: Город55
Водитель ВАЗ скончался на месте.

Управление МВД России по Омской области сообщает, что сегодня, 15 марта, около 15:30 поступило сообщение о ДТП в Большереченском районе на автодороге Омск–Тара.

Предварительно установлено, что 78-летний водитель ВАЗ-21 102 ехал по трассе Омск–Тара. В районе 238 километра он врезался в КамАЗ, за рулем которого был 52-летний мужчина.

В результате дорожно-транспортного происшествия 78-летний водитель ВАЗ скончался на месте.

«Окончательные обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки», — уточнили в полиции.
Фото: Управление МВД России по Омской области
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