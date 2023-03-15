В Омской области в ДТП погиб 78-летний водитель

Предварительно установлено, что 78-летний водитель ВАЗ-21 102 ехал по трассе Омск–Тара. В районе 238 километра он врезался в КамАЗ, за рулем которого был 52-летний мужчина.



В результате дорожно-транспортного происшествия 78-летний водитель ВАЗ скончался на месте.