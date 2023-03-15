В Омске за 41 миллион отремонтируют трамвайные пути

Posted Сегодня, 03:20
Published Сегодня, 03:20
Modified Сегодня, 03:22
Updated Сегодня, 03:22
В 2023 году в Омске планируют провести капитальный ремонт трамвайных путей. Заявки на поставку рельс, шпал и стрелок размещены на сайте госзакупок. Общая начальная цена всех контрактов составляет 40,76 млн рублей. Аукцион продлится до 21 марта.
«Капитальный ремонт трамвайных путей — это огромный комплекс мероприятий, включающий в себя полный цикл работ, начиная от очистки путей от грунта с последующей заменой всех элементов пути: рельсов, стрелок, шпал и крепежей. Капитальный ремонт проводится с целью обеспечения безопасного движения трамвайных вагонов», — рассказали в МП «Электрический транспорт».
В 2021 году в Омске отремонтировали 1,5 км путей, в 2022 — 1,3 км. В текущем году будет отремонтировано более 1,5 км путей.