В Омске за 41 миллион отремонтируют трамвайные пути

В 2023 году в Омске планируют провести капитальный ремонт трамвайных путей. Заявки на поставку рельс, шпал и стрелок размещены на сайте госзакупок. Общая начальная цена всех контрактов составляет 40,76 млн рублей. Аукцион продлится до 21 марта.