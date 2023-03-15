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Published Сегодня, 03:20

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В Омске за 41 миллион отремонтируют трамвайные пути

15 марта 2023, 03:20
Фото: Город55
В 2023 году планируют заменить участок путей в 1,5 км.

В 2023 году в Омске планируют провести капитальный ремонт трамвайных путей. Заявки на поставку рельс, шпал и стрелок размещены на сайте госзакупок. Общая начальная цена всех контрактов составляет 40,76 млн рублей. Аукцион продлится до 21 марта.

«Капитальный ремонт трамвайных путей — это огромный комплекс мероприятий, включающий в себя полный цикл работ, начиная от очистки путей от грунта с последующей заменой всех элементов пути: рельсов, стрелок, шпал и крепежей. Капитальный ремонт проводится с целью обеспечения безопасного движения трамвайных вагонов», — рассказали в МП «Электрический транспорт».

В 2021 году в Омске отремонтировали 1,5 км путей, в 2022 — 1,3 км. В текущем году будет отремонтировано более 1,5 км путей.

Новые рельсы и шпалы. В центре Омска продвигается ремонт трамвайных путей
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#Евгений Игишев#Трамвай#Трамвайные пути#Ремонт#Капитальный ремонт#Дорожный ремонт#Город#Дороги#Омск
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