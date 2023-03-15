В Омске с подрядчиком расторгли контракт на капитальный ремонт гимназии № 88

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
Сегодня стало известно, что департамент строительства омской мэрии расторг контракт на ремонт гимназии № 88 в одностороннем порядке.
Как ответили в ведомстве, контракт с ООО СПК «АртСервис» расторгли из-за подачи недостоверных документов на этапе заключения контракта.
«Такое решение — императивное требование закона: с недобросовестными подрядчиками мы не работаем. Что касается непосредственно процесса капитального ремонта. Те, кто следит за этой историей, знают, что объект оказался с „секретами“. Из-за дефектов, допущенных при строительстве в 1955 году, в 2023-м мы имеем реальную угрозу обрушения здания. Объект возводился хозспособом, непрофессиональными строителями, без должного контроля», — прокомментировали в департаменте строительства администрации Омска.
Напомним, ранее сообщалось о выявленных при проведении ремонтных работ серьезных дефектах: в частности, об отсутствии внутренних фундаментов, не армированной кирпичной кладке, отсутствии анкеров, наличии пустот или строительного мусора вместо кирпича в некоторых частях здания. В результате в январе 2023 года работы приостановили, а подрядчику поручили создать в здании еще один каркас жесткости.
Сейчас гимназия в Октябрьском округе проходит через экспертизу. По ее результатам примут решение о целесообразности дальнейшего ремонта.