В Омске с подрядчиком расторгли контракт на капитальный ремонт гимназии № 88

Напомним, ранее сообщалось о выявленных при проведении ремонтных работ серьезных дефектах: в частности, об отсутствии внутренних фундаментов, не армированной кирпичной кладке, отсутствии анкеров, наличии пустот или строительного мусора вместо кирпича в некоторых частях здания. В результате в январе 2023 года работы приостановили, а подрядчику поручили создать в здании еще один каркас жесткости.

Сейчас гимназия в Октябрьском округе проходит через экспертизу. По ее результатам примут решение о целесообразности дальнейшего ремонта.