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Updated Сегодня, 09:25

В Омске с подрядчиком расторгли контракт на капитальный ремонт гимназии № 88

15 марта 2023, 09:25
Фото: пресс-служба администрации Омска
С СПК «АртСервис» расторгли контракт из-за предоставления недостоверных сведений.

Сегодня стало известно, что департамент строительства омской мэрии расторг контракт на ремонт гимназии № 88 в одностороннем порядке.

Как ответили в ведомстве, контракт с ООО СПК «АртСервис» расторгли из-за подачи недостоверных документов на этапе заключения контракта.

«Такое решение — императивное требование закона: с недобросовестными подрядчиками мы не работаем. Что касается непосредственно процесса капитального ремонта. Те, кто следит за этой историей, знают, что объект оказался с „секретами“. Из-за дефектов, допущенных при строительстве в 1955 году, в 2023-м мы имеем реальную угрозу обрушения здания. Объект возводился хозспособом, непрофессиональными строителями, без должного контроля», — прокомментировали в департаменте строительства администрации Омска.

Напомним, ранее сообщалось о выявленных при проведении ремонтных работ серьезных дефектах: в частности, об отсутствии внутренних фундаментов, не армированной кирпичной кладке, отсутствии анкеров, наличии пустот или строительного мусора вместо кирпича в некоторых частях здания. В результате в январе 2023 года работы приостановили, а подрядчику поручили создать в здании еще один каркас жесткости.
Сейчас гимназия в Октябрьском округе проходит через экспертизу. По ее результатам примут решение о целесообразности дальнейшего ремонта.

#Омск#Новости#Общество#Город#Строительство#Подрядчик#Капремонт#Школа#Расторжение контракта#Аварийная школа#Экспертиза#Департамент строительства#Дарья Зыкова
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