В Омске появится новый детский комплекс на бульваре Победы

Posted Сегодня, 13:38
Published Сегодня, 13:38
Modified Сегодня, 13:40
Updated Сегодня, 13:40
На сайте Госзакупок Управление дорожного хозяйства и благоустройства ищет подрядчика для монтажа игрового комплекса для детей, который появится в сквере на бульваре Победы.
Напомним, что прошлым летом там снесли детский городок, который был в аварийном состоянии.
Начальная и максимальная цена контракта — 4 589 838,23 рублей. Заявки принимают до 22 марта, а подрядчика определят уже 24 марта. Работы пройдут с 14 апреля до 30 июня 2023 года.
В новом комплексе будет 9 разновысотных связанных между собой ступенями и мостами площадок. У 6 из них будет крыша. А игровой городок оборудуют на резиновой площадке. Также для детей установят скалодром, 2 горки и 2 гимнастических комплекса.