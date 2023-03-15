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Posted Сегодня, 13:38

Published Сегодня, 13:38

Modified Сегодня, 13:40

Updated Сегодня, 13:40

В Омске появится новый детский комплекс на бульваре Победы

15 марта 2023, 13:38
Фото: Город55
иллюстрация
Начальная и максимальная цена контракта составила 4,6 млн рублей.

На сайте Госзакупок Управление дорожного хозяйства и благоустройства ищет подрядчика для монтажа игрового комплекса для детей, который появится в сквере на бульваре Победы.

Напомним, что прошлым летом там снесли детский городок, который был в аварийном состоянии.

Начальная и максимальная цена контракта — 4 589 838,23 рублей. Заявки принимают до 22 марта, а подрядчика определят уже 24 марта. Работы пройдут с 14 апреля до 30 июня 2023 года.

В новом комплексе будет 9 разновысотных связанных между собой ступенями и мостами площадок. У 6 из них будет крыша. А игровой городок оборудуют на резиновой площадке. Также для детей установят скалодром, 2 горки и 2 гимнастических комплекса.

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#Ксения Карагодина#Омск#Электронные аукционы#Аукцион#Детская площадка#Общество#Город#Происшествия#Дети#Новости#Омская область
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