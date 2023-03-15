В Омске ночью загорелась трехкомнатная квартира в девятиэтажке

Posted Сегодня, 06:29
Published Сегодня, 06:29
Modified Сегодня, 06:29
Updated Сегодня, 06:29
Пресс-служба МЧС Омской области сообщила, что в Омске ночью горела квартира на Левобережье. Сведения о возгорании поступили в 23:12. До прибытия спасателей из девятиэтажного дома смогли эвакуироваться 15 человек. Еще 9 взрослых и 6 детей выводили 5 звеньев газодымозащитной службы. Трехкомнатная квартира площадью 65 кв. м. горела на 5 этаже. К моменту прибытия сотрудников МЧС подъезд был плотно в дыму.
Для ликвидации пожара привлекались 37 человек и 10 автомобилей. Локализовали возгорание к 23:55, потушили к 00:58. Выгорели вещи в половине квартиры, остались закопчены все стены. О пострадавших не сообщается.