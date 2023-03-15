В Омске ночью загорелась трехкомнатная квартира в девятиэтажке

Пресс-служба МЧС Омской области сообщила, что в Омске ночью горела квартира на Левобережье. Сведения о возгорании поступили в 23:12. До прибытия спасателей из девятиэтажного дома смогли эвакуироваться 15 человек. Еще 9 взрослых и 6 детей выводили 5 звеньев газодымозащитной службы. Трехкомнатная квартира площадью 65 кв. м. горела на 5 этаже. К моменту прибытия сотрудников МЧС подъезд был плотно в дыму.