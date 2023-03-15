Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:29

Published Сегодня, 06:29

Modified Сегодня, 06:29

Updated Сегодня, 06:29

В Омске ночью загорелась трехкомнатная квартира в девятиэтажке

15 марта 2023, 06:29
Фото: пресс-служба МЧС Омской области
Самостоятельно эвакуировались 15 человек. Еще столько же вывели спасатели.

Пресс-служба МЧС Омской области сообщила, что в Омске ночью горела квартира на Левобережье. Сведения о возгорании поступили в 23:12. До прибытия спасателей из девятиэтажного дома смогли эвакуироваться 15 человек. Еще 9 взрослых и 6 детей выводили 5 звеньев газодымозащитной службы. Трехкомнатная квартира площадью 65 кв. м. горела на 5 этаже. К моменту прибытия сотрудников МЧС подъезд был плотно в дыму.

Для ликвидации пожара привлекались 37 человек и 10 автомобилей. Локализовали возгорание к 23:55, потушили к 00:58. Выгорели вещи в половине квартиры, остались закопчены все стены. О пострадавших не сообщается.

Фото: пресс-служба МЧС Омской области
В Омске из-за обогревателя на кровати загорелось общежитие: 4 человека в больнице
Узнать подробнее
#Дарья Зыкова#Омск#Пожары#Общество#Город#Происшествия#ГУ МЧС#Многоквартирный дом#Новости
Подпишитесь
«Вопрос не остывает»: омские депутаты вспомнили о «Тепловой компании»
Сегодня, 06:06
В Омске одобрили проект строительства второй очереди логопарка «Солнечный»
Сегодня, 05:14
Место для снегоплавильной станции нашли в центре Омска
Сегодня, 04:39
В Омске на Левобережье заметили дикую лису
Сегодня, 05:38
Треть омичей заявили о планах сменить работу этой весной
Сегодня, 02:53
Пассажиров ремонт не коснется. На каких участках в Омске обновят трамвайные пути
Сегодня, 04:31