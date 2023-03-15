В Новосибирске осудят главу окружной администрации за снос стелы в честь ВОВ

Об этом сообщили из Железнодорожного районного суда, пишет ФедералПресс. Канунников знал, что стела установлена в память о событиях Великой Отечественной войны, однако не предоставил документы, чтобы признать ее муниципальной собственностью и включить в реестр муниципальной казны. Кроме того, он не обеспечил ее поддержку и эксплуатацию, в результате чего соединения повреждались, а некоторые части стелы пропали. В настоящее время Канунникова обвиняют в халатности. Уголовное дело было возбуждено 15 марта 2023 года.