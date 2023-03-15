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Posted Сегодня, 07:04

Published Сегодня, 07:04

Modified Сегодня, 07:05

Updated Сегодня, 07:05

В Московском регионе вскрыта крупная сеть псевдоаптек

Сегодня, 07:04
Полицейские вскрыли крупную торговую сеть Московского региона, которая занималась продажей запрещенных препаратов через псевдоаптеки.

В ходе оперативных действий правоохранители задержали 8 человек за незаконное приобретение, хранение, транспортировку и реализацию запрещенной продукции в крупном размере, передает Общественная служба новостей.

Группировка действовала на территории столицы и Московской области в течение года. Задержанные приобретали продукцию через подконтрольные фирмы и выводили их в незаконный оборот.

Препараты продавались через «псевдоаптеки», которые представляют собой нежилые помещения с вывесками «Аптека». Для обычных покупателей эти пункты закрыты. Товар реализовался только определенным лицам, с которыми предварительно договаривались. При этом клиентам приходилось платить за продукцию на 1000% дороже.

В ходе оперативных мероприятий полицейские изъяли свыше 150 килограммов запрещенных препаратов, в том числе 13 000 флаконов и 50 000 капсул и таблеток. Кроме этого, у правонарушителей изъяли более 30 миллионов денежных средств.

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