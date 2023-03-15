В Московском регионе вскрыта крупная сеть псевдоаптек

Препараты продавались через «псевдоаптеки», которые представляют собой нежилые помещения с вывесками «Аптека». Для обычных покупателей эти пункты закрыты. Товар реализовался только определенным лицам, с которыми предварительно договаривались. При этом клиентам приходилось платить за продукцию на 1000% дороже.