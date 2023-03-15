В Московском регионе вскрыта крупная сеть псевдоаптек

Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
В ходе оперативных действий правоохранители задержали 8 человек за незаконное приобретение, хранение, транспортировку и реализацию запрещенной продукции в крупном размере, передает Общественная служба новостей.
Группировка действовала на территории столицы и Московской области в течение года. Задержанные приобретали продукцию через подконтрольные фирмы и выводили их в незаконный оборот.
Препараты продавались через «псевдоаптеки», которые представляют собой нежилые помещения с вывесками «Аптека». Для обычных покупателей эти пункты закрыты. Товар реализовался только определенным лицам, с которыми предварительно договаривались. При этом клиентам приходилось платить за продукцию на 1000% дороже.
В ходе оперативных мероприятий полицейские изъяли свыше 150 килограммов запрещенных препаратов, в том числе 13 000 флаконов и 50 000 капсул и таблеток. Кроме этого, у правонарушителей изъяли более 30 миллионов денежных средств.