В ГД рассказали об очередях за российскими паспортами в новых регионах

Posted Сегодня, 14:44
Published Сегодня, 14:44
Modified Сегодня, 14:46
Updated Сегодня, 14:46
Комментируя сообщения о низких темпах выдачи паспортов населению Донецкой и Луганской народных республик, а также в Запорожской и Херсонской областях, парламентарий отметил, что в регионах необходимо расширить присутствие сотрудников, которые смогут принимать заявления от граждан и проверять сданные документы. Об этом пишет Pravda.Ru.
Он пояснил, что люди занимают очередь за паспортами с пяти утра. Но я думаю, что в ближайшие месяцы ситуация существенно улучшится, подчеркнул Водолацкий.