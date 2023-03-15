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Posted Сегодня, 14:44

Published Сегодня, 14:44

Modified Сегодня, 14:46

Updated Сегодня, 14:46

В ГД рассказали об очередях за российскими паспортами в новых регионах

Сегодня, 14:44
Первый зампредседателя комитета Госдумы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий сообщил, что жители вновь присоединенных территорий вынуждены стоять в длинных очередях, чтобы получить удостоверение личности гражданина РФ.

Комментируя сообщения о низких темпах выдачи паспортов населению Донецкой и Луганской народных республик, а также в Запорожской и Херсонской областях, парламентарий отметил, что в регионах необходимо расширить присутствие сотрудников, которые смогут принимать заявления от граждан и проверять сданные документы. Об этом пишет Pravda.Ru.

Он пояснил, что люди занимают очередь за паспортами с пяти утра. Но я думаю, что в ближайшие месяцы ситуация существенно улучшится, подчеркнул Водолацкий.

#Общество
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