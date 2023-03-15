В ГД рассказали об очередях за российскими паспортами в новых регионах

Комментируя сообщения о низких темпах выдачи паспортов населению Донецкой и Луганской народных республик, а также в Запорожской и Херсонской областях, парламентарий отметил, что в регионах необходимо расширить присутствие сотрудников, которые смогут принимать заявления от граждан и проверять сданные документы. Об этом пишет Pravda.Ru.