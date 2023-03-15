Треть омичей планируют сменить работу этой весной

Как ранее сообщал Город55, в настоящее время на предприятия оборонно-промышленного комплекса в Омской области требуется 2,4 тысячи человек. С начала года работу на омских заводах нашли 1,7 тысяч соискателей. С началом спецоперации количество вакансий на предприятиях оборонно-промышленного комплекса увеличилось в три раза. Квалифицированным рабочим в этой сфере готовы платить от 100 тысяч рублей в месяц.