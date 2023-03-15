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Published Сегодня, 02:53

Modified Сегодня, 02:54

Updated Сегодня, 02:54

Треть омичей планируют сменить работу этой весной

15 марта 2023, 02:53
Фото: 1MI
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Самой перспективной сферой для поиска работа омичи считают ИТ.

34% жителей Омской области планируют сменить работу этой весной. Данные опроса среди работников в возрасте от 25 до 55 лет приводит сервис по поиску вакансий «Зарплата.ру». Почти половина респондентов — 45% — считают, что сейчас не время для поиска новой работы. Еще 41% опрошенных периодически просматривают свежие вакансии.

Омичи составили свой рейтинг по доступности сфер при поиске новой работы. Жители региона считают, что легче всего устроиться рабочим (27%) и в сферу услуг (15%). Далее идут продажи (12%), розничная торговля (10%), транспорт (9%), ИТ (6%) и промышленность (5%).

Самой перспективной сферой для поиска работа омичи считают ИТ, так ответили 40% респондентов, далее следуют медицина (13%), энергетика и добыча (10%), промышленность (10%).

Как ранее сообщал Город55, в настоящее время на предприятия оборонно-промышленного комплекса в Омской области требуется 2,4 тысячи человек. С начала года работу на омских заводах нашли 1,7 тысяч соискателей. С началом спецоперации количество вакансий на предприятиях оборонно-промышленного комплекса увеличилось в три раза. Квалифицированным рабочим в этой сфере готовы платить от 100 тысяч рублей в месяц.

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#Евгений Игишев#Работа#Вакансии#Общество#Город#Омск#Омская область
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