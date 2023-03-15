Судили за ДТП с пострадавшими. В Омске огласили приговор судье из Колосовского района

Posted Сегодня, 05:54
Published Сегодня, 05:54
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Updated Сегодня, 05:54
Издание «Новый Омск» сообщило, что 13 марта в Кировском районном суде вынесли оправдательный приговор судье Колосовского района.
Владиславу Куминову грозило до 2 лет лишения свободы по ч. 1 ст. 264 УК РФ «нарушение ПДД, повлекшее тяжкий вред здоровью человека». Но судья Кировского суда не нашел состава преступления.
Куминов не отрицал собственную виновность в ДТП, случившемся 25 декабря 2019 года. Но предположил, что травму головы один из потерпевших получил уже после столкновения. Дело передали в суд в начале ноября 2022 года. Хотя с судьи была снята неприкосновенность еще в феврале прошлого года.