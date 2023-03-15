Судили за ДТП с пострадавшими. В Омске огласили приговор судье из Колосовского района

Куминов не отрицал собственную виновность в ДТП, случившемся 25 декабря 2019 года. Но предположил, что травму головы один из потерпевших получил уже после столкновения. Дело передали в суд в начале ноября 2022 года. Хотя с судьи была снята неприкосновенность еще в феврале прошлого года.