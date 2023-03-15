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Posted Сегодня, 07:28

Published Сегодня, 07:28

Modified Сегодня, 07:29

Updated Сегодня, 07:29

Специалист рассказала о пользе квашеной капусты для укрепления иммунитета

Сегодня, 07:28
Гастроэнтеролог, диетолог Елена Манило сообщила, что весной фрукты и овощи урожая прошлого года целесообразно заменить квашеной капустой, которая содержит большое количество витамина С.

Она пояснила, что в старых овощах и фруктах к концу зимы полезных веществ уже практически не остается, тогда как квашеная капуста по содержанию аскорбиновой кислоты оставляет позади даже лимоны, пишут «Известия» со ссылкой на «Газету.Ru».

По словам доктора, добавив в рацион двухсотграммовую порцию квашеной капусты, можно покрыть половину суточной потребности взрослого человека в витамине С, играющем важную роль в укреплении ослабевшего за зиму иммунитета. Елена Манило также отметила, что в квашеной капусте содержатся также бактерии, полезные для поддержания биома кишечника.

#Общество
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