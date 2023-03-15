Специалист рассказала о пользе квашеной капусты для укрепления иммунитета

Она пояснила, что в старых овощах и фруктах к концу зимы полезных веществ уже практически не остается, тогда как квашеная капуста по содержанию аскорбиновой кислоты оставляет позади даже лимоны, пишут «Известия» со ссылкой на «Газету.Ru».