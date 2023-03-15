Специалист рассказала о пользе квашеной капусты для укрепления иммунитета

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
Она пояснила, что в старых овощах и фруктах к концу зимы полезных веществ уже практически не остается, тогда как квашеная капуста по содержанию аскорбиновой кислоты оставляет позади даже лимоны, пишут «Известия» со ссылкой на «Газету.Ru».
По словам доктора, добавив в рацион двухсотграммовую порцию квашеной капусты, можно покрыть половину суточной потребности взрослого человека в витамине С, играющем важную роль в укреплении ослабевшего за зиму иммунитета. Елена Манило также отметила, что в квашеной капусте содержатся также бактерии, полезные для поддержания биома кишечника.