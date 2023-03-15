Соседи не стали терпеть. Омича оштрафовали за парковку на тротуаре

Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
Госавтоинспекция Омской области сообщает, что во дворе дома N19/1 п.Биофабрика неизвестный припарковал машину прямо на тротуаре.
«В нашу официальную группу поступила фотография от пользователя с пояснением: „Парковка на тротуаре, во дворе дома N19/1 п.Биофабрика“», — уточнили в Госавтоинспекции.
Сотрудники ГИБДД установили, что машиной в этот день управлял 35-летний омич. В отношении мужчины возбуждено административное делопроизводство по ч. 3 ст. 12.19 КоАП РФ «Остановка или стоянка на пешеходном переходе и ближе 5 метров перед ним, либо нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на тротуаре».
Отметим, что нарушителю назначили штраф — 1 000 рублей.