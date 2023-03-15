Соседи не стали терпеть. Омича оштрафовали за парковку на тротуаре

Сотрудники ГИБДД установили, что машиной в этот день управлял 35-летний омич. В отношении мужчины возбуждено административное делопроизводство по ч. 3 ст. 12.19 КоАП РФ «Остановка или стоянка на пешеходном переходе и ближе 5 метров перед ним, либо нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на тротуаре».



Отметим, что нарушителю назначили штраф — 1 000 рублей.