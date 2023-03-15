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Published Сегодня, 10:47

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Соседи не стали терпеть. Омича оштрафовали за парковку на тротуаре

15 марта 2023, 10:47
Фото: Город55
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В Омске 35-летний водитель получил штраф за парковку на тротуаре

Нарушителю назначили штраф — 1 000 рублей.

Госавтоинспекция Омской области сообщает, что во дворе дома N19/1 п.Биофабрика неизвестный припарковал машину прямо на тротуаре.

«В нашу официальную группу поступила фотография от пользователя с пояснением: „Парковка на тротуаре, во дворе дома N19/1 п.Биофабрика“», — уточнили в Госавтоинспекции.

Сотрудники ГИБДД установили, что машиной в этот день управлял 35-летний омич. В отношении мужчины возбуждено административное делопроизводство по ч. 3 ст. 12.19 КоАП РФ «Остановка или стоянка на пешеходном переходе и ближе 5 метров перед ним, либо нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на тротуаре».

Отметим, что нарушителю назначили штраф — 1 000 рублей.

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Фото: Госавтоинспекция Омской области
#Ксения Карагодина#Парковка#Общество#Город#Происшествия#Жалобы#Штраф#Административный штраф#Новости#Омск#Омская область
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