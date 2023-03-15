Прокуратура начала проверку «Победы» из-за недопуска в электроколяски к полету

Транспортная прокуратура начала проверку по этому факту, пишет ФедералПресс. Мужчина пробыл в аэропорту Шереметьево 12 часов, пытаясь договориться с авиакомпанией, но безрезультатно. Предварительно, ему так и не вернули деньги за нереализованный билет. Его друзья оплатили новый билет на рейс, но ожидание было непростым. Инвалид рассказал, что туалеты для инвалидов в аэропорту не совсем удобны, и он вынужден был обращаться за помощью к волонтерам. Московская прокуратура проведет проверку и даст оценку действиям работников авиакомпании.