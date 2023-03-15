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Posted Сегодня, 09:04

Published Сегодня, 09:04

Modified Сегодня, 09:06

Updated Сегодня, 09:06

Прокуратура начала проверку «Победы» из-за недопуска в электроколяски к полету

Сегодня, 09:04
Инвалида-колясочника из Челябинска не допустили до посадки на рейс авиакомпании «Победа» из-за «слишком мощной батареи электроколяски».

Транспортная прокуратура начала проверку по этому факту, пишет ФедералПресс. Мужчина пробыл в аэропорту Шереметьево 12 часов, пытаясь договориться с авиакомпанией, но безрезультатно. Предварительно, ему так и не вернули деньги за нереализованный билет. Его друзья оплатили новый билет на рейс, но ожидание было непростым. Инвалид рассказал, что туалеты для инвалидов в аэропорту не совсем удобны, и он вынужден был обращаться за помощью к волонтерам. Московская прокуратура проведет проверку и даст оценку действиям работников авиакомпании.

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