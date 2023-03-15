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Published Сегодня, 12:35

Modified Сегодня, 12:37

Updated Сегодня, 12:37

Продажи дилера «Тойоты» в Омске уменьшились за год в два с лишним раза

15 марта 2023, 12:35
Фото: 1MI
иллюстрация
Этот спад явно связан с общероссийскими тенденциями.

Кризис, охвативший российский автомобильный рынок, не прошел мимо Омска. Судя по открытым данным, упали продажи ООО «Авто Плюс Омск», официального лидера «Тойоты» в нашем городе.

В 2021 году выручка этого предприятия составила 3,43 млрд рублей, что дало 180 млн рублей чистой прибыли. В 2022 году продажи уменьшились в два с лишним раза, до 1,33 млрд. Прибыль при этом составила 124 млн рублей.

Стоит отметить, что в целом по стране продажи легковых автомобилей в феврале 2023 года сократились примерно в той же пропорции: «Коммерсантъ» пишет о спаде в 62%. Лидером рынка остается отечественная марка Lada, тогда как доля японских и китайских брендов постоянно уменьшается.

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#Николай Эйхвальд#Продажи автомобилей#Тойота-центр#Экономика#Новости
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