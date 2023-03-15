Продажи дилера «Тойоты» в Омске уменьшились за год в два с лишним раза

В 2021 году выручка этого предприятия составила 3,43 млрд рублей, что дало 180 млн рублей чистой прибыли. В 2022 году продажи уменьшились в два с лишним раза, до 1,33 млрд. Прибыль при этом составила 124 млн рублей.