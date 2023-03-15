Продажи дилера «Тойоты» в Омске уменьшились за год в два с лишним раза

Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 12:37
Updated Сегодня, 12:37
Кризис, охвативший российский автомобильный рынок, не прошел мимо Омска. Судя по открытым данным, упали продажи ООО «Авто Плюс Омск», официального лидера «Тойоты» в нашем городе.
В 2021 году выручка этого предприятия составила 3,43 млрд рублей, что дало 180 млн рублей чистой прибыли. В 2022 году продажи уменьшились в два с лишним раза, до 1,33 млрд. Прибыль при этом составила 124 млн рублей.
Стоит отметить, что в целом по стране продажи легковых автомобилей в феврале 2023 года сократились примерно в той же пропорции: «Коммерсантъ» пишет о спаде в 62%. Лидером рынка остается отечественная марка Lada, тогда как доля японских и китайских брендов постоянно уменьшается.