Половина внутренних маршрутов по России совершается в обход Москвы

Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
В соответствии с данным Госкорпорации по ОрВД, в 2019 году без пересадки в московских аэропортах совершалось 39 процентов авиаперелетов, в 2020 году – 45,5 процента, а в 2021 году – 46,3 процента, передает Общественная служба новостей.
Сообщается, что глава государства Владимир Путин дал поручение увеличить количество внутренних рейсов в обход столицы до 50 процентов.
Ранее в СМИ появилась информация, что в этом году Росавиация планирует работать над возобновлением воздушного сообщения с восточноазиатскими государствами – Монголией и Южной Кореей. В этот список также входят Вьетнам и Саудовская Аравия.