Половина внутренних маршрутов по России совершается в обход Москвы

В соответствии с данным Госкорпорации по ОрВД, в 2019 году без пересадки в московских аэропортах совершалось 39 процентов авиаперелетов, в 2020 году – 45,5 процента, а в 2021 году – 46,3 процента, передает Общественная служба новостей.