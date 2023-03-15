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Posted Сегодня, 09:06

Published Сегодня, 09:06

Modified Сегодня, 09:07

Updated Сегодня, 09:07

Половина внутренних маршрутов по России совершается в обход Москвы

Сегодня, 09:06
Число пассажирских авиарейсов между российскими субъектами, которые совершаются без пересадок в столичных аэропортах, по итогам 2022 года достигло 50 процентов от общего количества внутренних рейсов.

В соответствии с данным Госкорпорации по ОрВД, в 2019 году без пересадки в московских аэропортах совершалось 39 процентов авиаперелетов, в 2020 году – 45,5 процента, а в 2021 году – 46,3 процента, передает Общественная служба новостей.

Сообщается, что глава государства Владимир Путин дал поручение увеличить количество внутренних рейсов в обход столицы до 50 процентов.

Ранее в СМИ появилась информация, что в этом году Росавиация планирует работать над возобновлением воздушного сообщения с восточноазиатскими государствами – Монголией и Южной Кореей. В этот список также входят Вьетнам и Саудовская Аравия.

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