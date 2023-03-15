Полиция изъяла 150 кг наркотиков, продававшихся через сеть псевдоаптек в Москве

Posted Сегодня, 09:13
Published Сегодня, 09:13
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
Как пишет газета “Известия”,задержанные имели более 30 млн рублей наличными, машины премиум-класса, документы, а также около 13 тыс. флаконов и 50 тыс. таблеток и капсул стоимостью более 35 млн рублей на черном рынке.
В результате проведенных мероприятий, связанных с задержанием преступников и изъятием запрещенных веществ, было возбуждено уголовное дело. Организаторы и участники преступной группировки, занимавшейся распространением наркотиков, уже находятся под стражей. Их ждут обвинения по статье «Незаконный оборот наркотических средств».