Похищение ребенка, лиса на Левобережье и повышение зарплаты учителям. Омск за день

14 марта омичи заметили дикую лису на Левом берегу в районе улицы Фугенфирова. В паблике «Омск ВК» опубликовали видео со зверем. В комментариях омичи надеялись, что лиса не попадет в руки к плохим людям и осядет на болоте, в сторону которого она и побежала. В Роспотребнадзоре уточнили, что лучше избегать контакта с дикими животными, так как они могут быть переносчиками инфекций, в том числе смертельных. В этом году в регионе уже выявили несколько очагов бешенства, причем, в большинстве случаев по вине лисиц.