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Posted Сегодня, 14:13

Published Сегодня, 14:13

Modified Сегодня, 14:16

Updated Сегодня, 14:16

Похищение ребенка, лиса на Левобережье и повышение зарплаты учителям. Омск за день

15 марта 2023, 14:13
Фото: Город55
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Омичка рассказала в соцсетях о попытке похищения 3-летнего сына

В сообществе «Инцидент Омск» опубликовали жалобу от женщины, которая пыталась с помощью соцсетей добиться справедливости. Омичка рассказала, что инцидент с похищением произошел 22 января. Ее трехлетний сын гулял с дедушкой в центре Омска, в районе остановки «Голубой огонек». После на остановке, когда подъехала нужная маршрутка, из нее вышел неизвестный мужчина, выхватил у дедушки ребенка и побежал. Похитителя сразу же догнал дедушка вместе с неравнодушными омичами. В результате мужчину забрал наряд полиции, а родители мальчика сразу же написали заявление. Но дело никак не развивалось. В комментариях к опубликованной жалобе пресс-служба УМВД Омской области ответила, что по этому происшествию ведется проверка.

Гуляли с дедушкой. Омичка пожаловалась в соцсетях на попытку похищения 3-летнего сына
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Новость №2. На Левобережье Омска заметили дикую лису

14 марта омичи заметили дикую лису на Левом берегу в районе улицы Фугенфирова. В паблике «Омск ВК» опубликовали видео со зверем. В комментариях омичи надеялись, что лиса не попадет в руки к плохим людям и осядет на болоте, в сторону которого она и побежала. В Роспотребнадзоре уточнили, что лучше избегать контакта с дикими животными, так как они могут быть переносчиками инфекций, в том числе смертельных. В этом году в регионе уже выявили несколько очагов бешенства, причем, в большинстве случаев по вине лисиц.

В Омске на Левобережье заметили дикую лису
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Новость №3. В Омской области увеличили оклад молодым учителям

Александр Бурков в своем телеграм-канале сообщил, что с марта молодым учителям увеличили оклад в два раза. Это касается педагогов государственных и муниципальных школ, детских садов и учреждений допобразования. Такую меру социальной поддержки приняли в рамках мероприятий Года педагога и наставника, объявленного Президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным. Отметим, что на прошлой неделе в Омском городском совете обсуждали острую нехватку педагогов в системе школьного образования.

В Омской области молодым учителям с марта в два раза увеличили оклад
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#Ксения Карагодина#Итоги#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#Россия#Дети
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