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Posted Сегодня, 07:55

Published Сегодня, 07:55

Modified Сегодня, 08:21

Updated Сегодня, 08:21

По рублю за «квадрат». В Омске планируют сдавать в аренду ветхие здания

15 марта 2023, 07:55
Фото: 1MI
Иллюстрация
Договор аренды будут заключать не менее чем на 49 лет.

В минимущества Омской области готовят проект «Один рубль за квадратный метр», сообщили в пресс-службе областного правительства. Объекты, которые не используются и находятся в неудовлетворительном состоянии будут предоставлять потенциальным арендаторам на торгах. Таким образом чиновники планируют привлечь инвесторов для реконструкции и ремонта.

Начальный размер арендной платы составит 1 рубль за квадратный метр, окончательная же цена станет известна после подведения итогов аукционов. Договор аренды будут заключать не менее чем на 49 лет.

Предварительно, в программы может быть включено около 80 объектов разной площади и назначения.

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#Евгений Игишев#Аренда#Аренда земли#Ветхое жильё#Омск#Город#Омская область
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