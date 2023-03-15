По рублю за «квадрат». В Омске планируют сдавать в аренду ветхие здания

Posted Сегодня, 07:55
Published Сегодня, 07:55
Modified Сегодня, 08:21
Updated Сегодня, 08:21
В минимущества Омской области готовят проект «Один рубль за квадратный метр», сообщили в пресс-службе областного правительства. Объекты, которые не используются и находятся в неудовлетворительном состоянии будут предоставлять потенциальным арендаторам на торгах. Таким образом чиновники планируют привлечь инвесторов для реконструкции и ремонта.
Начальный размер арендной платы составит 1 рубль за квадратный метр, окончательная же цена станет известна после подведения итогов аукционов. Договор аренды будут заключать не менее чем на 49 лет.
Предварительно, в программы может быть включено около 80 объектов разной площади и назначения.