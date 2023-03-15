По рублю за «квадрат». В Омске планируют сдавать в аренду ветхие здания

Начальный размер арендной платы составит 1 рубль за квадратный метр, окончательная же цена станет известна после подведения итогов аукционов. Договор аренды будут заключать не менее чем на 49 лет.



Предварительно, в программы может быть включено около 80 объектов разной площади и назначения.