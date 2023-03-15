Пассажиров ремонт не коснется. На каких участках в Омске обновят трамвайные пути

Posted Сегодня, 04:31
Published Сегодня, 04:31
Modified Сегодня, 04:58
Updated Сегодня, 04:58
В 2023 году в Омске отремонтируют полтора километра трамвайных путей. В муниципальном предприятии «Электрический транспорт» корреспонденту Города55 рассказали, на каких именно участках появятся новые рельсы.
«На 2023 год запланировано проведение капитального ремонта трамвайных путей протяженностью 1546 метров: улица Богдана Хмельницкого (от ул. 3-я Транспортная до ул. Маяковского) — 1290 метров, пересечение улиц Маршала Жукова с улицей Масленникова — 175 метров. Кривые в районе дома 45 по улице К.Маркса — 25 метров, в районе Поликлиники по улице 3-я Транспортная — 25 метров, в районе дома 193 по улице Учебная -31 метр, » — рассказали в МП «Электрический транспорт».
Также в ведомстве добавили, что планируется заменить 6 комплектов стрелок. Все работы будут проводится ночью, схема движения трамваев не изменится.
Напомним, что самый протяженный участок по улице Богдана Хмельницкого, который отремонтируют в этом году, пострадал в начале марта — трамвайные пути покрылись слоем льда из-за аварии на подземных коммуникациях в районе спортивного комплекса «Юность». К 7 марта рельсы очистили от наледи и движение трамваев восстановили.
Ранее Город55 сообщал, что на закупку рельс, шпал и стрелок планируют потрать более 40 миллионов рублей. Соответствующие заявки размещены на сайте госзакупок. Аукцион продлится до 21 марта: