Пассажиров ремонт не коснется. На каких участках в Омске обновят трамвайные пути

Напомним, что самый протяженный участок по улице Богдана Хмельницкого, который отремонтируют в этом году, пострадал в начале марта — трамвайные пути покрылись слоем льда из-за аварии на подземных коммуникациях в районе спортивного комплекса «Юность». К 7 марта рельсы очистили от наледи и движение трамваев восстановили.