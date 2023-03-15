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Posted Сегодня, 04:31

Published Сегодня, 04:31

Modified Сегодня, 04:58

Updated Сегодня, 04:58

Пассажиров ремонт не коснется. На каких участках в Омске обновят трамвайные пути

15 марта 2023, 04:31
Фото: Город55

Где в Омске заменят трамвайные рельсы в 2023 году

Всего заменят 1546 метров трамвайных путей.

В 2023 году в Омске отремонтируют полтора километра трамвайных путей. В муниципальном предприятии «Электрический транспорт» корреспонденту Города55 рассказали, на каких именно участках появятся новые рельсы.

«На 2023 год запланировано проведение капитального ремонта трамвайных путей протяженностью 1546 метров: улица Богдана Хмельницкого (от ул. 3-я Транспортная до ул. Маяковского) — 1290 метров, пересечение улиц Маршала Жукова с улицей Масленникова — 175 метров. Кривые в районе дома 45 по улице К.Маркса — 25 метров, в районе Поликлиники по улице 3-я Транспортная — 25 метров, в районе дома 193 по улице Учебная -31 метр, » — рассказали в МП «Электрический транспорт».

Также в ведомстве добавили, что планируется заменить 6 комплектов стрелок. Все работы будут проводится ночью, схема движения трамваев не изменится.

Напомним, что самый протяженный участок по улице Богдана Хмельницкого, который отремонтируют в этом году, пострадал в начале марта — трамвайные пути покрылись слоем льда из-за аварии на подземных коммуникациях в районе спортивного комплекса «Юность». К 7 марта рельсы очистили от наледи и движение трамваев восстановили.

Ранее Город55 сообщал, что на закупку рельс, шпал и стрелок планируют потрать более 40 миллионов рублей. Соответствующие заявки размещены на сайте госзакупок. Аукцион продлится до 21 марта:

В Омске за 41 миллион отремонтируют трамвайные пути
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#Евгений Игишев#Трамвайные пути#Трамвай#Город#Дороги#Транспорт#Омск
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