«Омскшина» внедрила на заводе систему видеонаблюдения от МТС

Изображение и звук с умных IP-камер в режиме онлайн транслируются на рабочее место дежурного сотрудника, а также круглосуточно записываются. При этом служба безопасности завода может в любой момент посмотреть весь отснятый материал, который хранится на их собственных ресурсах.