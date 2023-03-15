«Омскшина» внедрила на заводе систему видеонаблюдения от МТС

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Крупный производитель шин для автомобилей, грузового и спецтранспорта — АО «Омскшина», входящее в холдинг «Кордиант» — оснастил территорию своего предприятия новой системой видеонаблюдения. Она охватывает рабочие и складские зоны, а также маршруты передвижения электрических погрузчиков.
«Одна из ключевых задач реализованного проекта — отслеживать всю производственную цепочку, включающую зону разгрузки и приема сырья, производственные цеха и зону выгрузки готовой продукции. Видеонаблюдение помогает контролировать соблюдение технологий и производственных процессов, санитарных норм, поведение рабочего персонала и своевременно предотвращать возможные нарушения и аварийные ситуации. Внедрив систему умного видеонаблюдения МТС на своем предприятии, мы повысили трудовую дисциплину, производительность и безопасность труда, что благотворно сказывается на эффективности производства и объемах выпускаемой продукции», — рассказал директор по информационным технологиям филиала АО «Кордиант» в Омске Сергей Пономаренко.
Изображение и звук с умных IP-камер в режиме онлайн транслируются на рабочее место дежурного сотрудника, а также круглосуточно записываются. При этом служба безопасности завода может в любой момент посмотреть весь отснятый материал, который хранится на их собственных ресурсах.
«Система видеонаблюдения МТС универсальна и легко адаптируется под нужды конкретного клиента, исходя из специфики его деятельности, а также легко подлежит модернизации, например, можно „добавить“ распознавание лиц, автомобильных номеров и так далее. В данном случае для клиента было важно контролировать различные рабочие процессы, в том числе для соблюдения их безопасности», — отметил директор МТС в Омской области Михаил Синюгин.
По его словам, подобные умные системы можно развернуть на любом предприятии, при необходимости дополняя их другими цифровыми продуктами: от видеоаналитики до облачного хранения данных.