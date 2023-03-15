Омским депутатам ответили на вопрос, «поплывет город или нет»

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
Modified Сегодня, 07:07
Updated Сегодня, 07:07
На сегодняшнем заседании комитета Омского городского совета по вопросам ЖКХ много говорили об уборке снега. Зима заканчивается, и температура все чаще поднимается выше нуля, но в городе продолжаются масштабные снегопады. Глава УДХБ Галина Зурнаджан рассказала депутатам о том, что масштабы вывоза снега из Омска заметно увеличились по сравнению с прошлым годом.
— Мы выдали как никогда много талонов на бесплатный вывоз снега, — сообщила она, — в общей сложности на 35 тысяч кубов. По платным талонам ситуация тоже изменилась: было 28 тысяч кубов, этой зимой — 57. Конечно, этого недостаточно, и все мы видим, как снег сбрасывают прямо на дорогу. Но мораторий есть мораторий.
В целом ситуация накануне масштабного таяния снега достаточно напряженная. Специалисты выявили 294 места возможного подтопления, тогда как в конце прошлой зимы таких мест было всего 167. В связи с этим глава комитета Сергей Фролов поставил вопрос ребром.
— Скажите, поплывет город или нет? — спросил он представителей администрации.
Отвечать взялся первый заместитель главы департамента городского хозяйства Михаил Горчаков:
— Мы приглашала на коллегию представителей Обь-Иртышского УГМС, — рассказал он, — обсуждали ситуацию со специалистами. Ожидаем примерно такую же ситуацию, что и год назад. В случае необходимости будем и мешки с песком применять, и водооткачивающие средства.
Кстати, синоптики предупреждают, что в ближайшее время в нашем городе сохранится неустойчивая погода в том числе с осадками. В связи с этим городским службам придется работать со всей возможной энергией.