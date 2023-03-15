Омским депутатам ответили на вопрос, «поплывет город или нет»

На сегодняшнем заседании комитета Омского городского совета по вопросам ЖКХ много говорили об уборке снега. Зима заканчивается, и температура все чаще поднимается выше нуля, но в городе продолжаются масштабные снегопады. Глава УДХБ Галина Зурнаджан рассказала депутатам о том, что масштабы вывоза снега из Омска заметно увеличились по сравнению с прошлым годом.