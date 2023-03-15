Окунево признали мобильной интернет-столицей Омской области

Posted Сегодня, 04:06
Published Сегодня, 04:06
Modified Сегодня, 04:08
Updated Сегодня, 04:08
Аналитики телеком-оператора Tele2 проанализировали пользователей мобильного интернета и выяснили, что самые активные из них проживают в малых населенных пунктах. Так, в известной деревне Окунево, расположенной в Муромцевском районе Омской области, в минувшем году использовали больше всего гигабайтов в расчете на одного человека. При этом всего четыре года назад с высокоскоростным интернетом и связью в целом в деревне дела обстояли не очень хорошо, а некоторые жители даже выступали против установки в Окунево базовых станций мобильной связи.
В то же время в городе мобильный интернет не так востребован. По количеству израсходованных гигабайтов в расчете на одного человека Омск находится во второй половине рейтинга и занимает примерно 200-е место. Вероятно, сказывается распространенность оптоволоконной связи и сетей WiFi.
Эксперты полагают, что на лидерство Окунево повлияли туристы, которые обычно скачивают больше, чем местные жители. Известно, что деревня считается «местом силы», вокруг нее сложено множество легенд, это и притягивает путешественников со всей страны. Аналитики выяснили, что в прошлом году в Окунево приезжали гости из Москвы, Новосибирской, Свердловской, Курганской, Тюменской, Челябинской областей, Краснодарского края, ХМАО и ЯНАО.