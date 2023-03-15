Окунево признали мобильной интернет-столицей Омской области

Аналитики телеком-оператора Tele2 проанализировали пользователей мобильного интернета и выяснили, что самые активные из них проживают в малых населенных пунктах. Так, в известной деревне Окунево, расположенной в Муромцевском районе Омской области, в минувшем году использовали больше всего гигабайтов в расчете на одного человека. При этом всего четыре года назад с высокоскоростным интернетом и связью в целом в деревне дела обстояли не очень хорошо, а некоторые жители даже выступали против установки в Окунево базовых станций мобильной связи.