Нутрициолог Деккер рассказала, как правильно выходить из поста

Число калорий должно повышаться постепенно. Сперва это должны быть легкие продукты, такие как овощи, фрукты и злаки. В дальнейшем можно добавлять в рацион молочные продукты, рыбу и мясо. При этом нутрициолог рекомендует не употреблять жирную и тяжелую пищу, такую как жареные блюда и фастфуд. Избегать ее необходимо, по меньшей мере, в течение первых нескольких дней после завершения поста, подчеркнула Деккер.