Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:29

Published Сегодня, 09:29

Modified Сегодня, 09:31

Updated Сегодня, 09:31

Нутрициолог Деккер рассказала, как правильно выходить из поста

Сегодня, 09:29
У православных христиан идет сейчас Великий пост, который будет продолжаться в течение 48 дней – до 15 апреля. Нутрициолог Ольга Деккер дала советы верующим, придерживающимся строгих рекомендаций по рациону питания.

По словам эксперта, возврат к привычному рациону предполагает соблюдение определенных правил, пишет Pravda.Ru. Начинать нужно с малых порций еды. Таким образом организм будет постепенно привыкать к большим объемам.

Число калорий должно повышаться постепенно. Сперва это должны быть легкие продукты, такие как овощи, фрукты и злаки. В дальнейшем можно добавлять в рацион молочные продукты, рыбу и мясо. При этом нутрициолог рекомендует не употреблять жирную и тяжелую пищу, такую как жареные блюда и фастфуд. Избегать ее необходимо, по меньшей мере, в течение первых нескольких дней после завершения поста, подчеркнула Деккер.

Кроме того, нужно пить много жидкости во избежание обезвоживания организма. Так вы поможете ему безболезненно привыкнуть к новому режиму питания, объяснила эксперт.

Врач советует также внимательно следить за своими ощущениями в непростой переходный период. При чувстве сильного голода следует добавить в рацион более плотную еду. По словам Деккер, важно помнить: выход из христианского поста непременно должен быть постепенным. При возникновении каких-либо проблем со здоровьем нутрициолог рекомендует обращаться к доктору.

Подпишитесь
Божий человек. Кто и как пополняет ряды Омской епархии
Вчера, 09:29
В Омске одобрили проект строительства второй очереди логопарка «Солнечный»
Сегодня, 05:14
Место для снегоплавильной станции нашли в центре Омска
Сегодня, 04:39
В Омске на Левобережье заметили дикую лису
Сегодня, 05:38
«Вопрос не остывает»: омские депутаты вспомнили о «Тепловой компании»
Сегодня, 06:06
Пассажиров ремонт не коснется. На каких участках в Омске обновят трамвайные пути
Сегодня, 04:31