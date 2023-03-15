Нутрициолог Деккер рассказала, как правильно выходить из поста

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
По словам эксперта, возврат к привычному рациону предполагает соблюдение определенных правил, пишет Pravda.Ru. Начинать нужно с малых порций еды. Таким образом организм будет постепенно привыкать к большим объемам.
Число калорий должно повышаться постепенно. Сперва это должны быть легкие продукты, такие как овощи, фрукты и злаки. В дальнейшем можно добавлять в рацион молочные продукты, рыбу и мясо. При этом нутрициолог рекомендует не употреблять жирную и тяжелую пищу, такую как жареные блюда и фастфуд. Избегать ее необходимо, по меньшей мере, в течение первых нескольких дней после завершения поста, подчеркнула Деккер.
Кроме того, нужно пить много жидкости во избежание обезвоживания организма. Так вы поможете ему безболезненно привыкнуть к новому режиму питания, объяснила эксперт.
Врач советует также внимательно следить за своими ощущениями в непростой переходный период. При чувстве сильного голода следует добавить в рацион более плотную еду. По словам Деккер, важно помнить: выход из христианского поста непременно должен быть постепенным. При возникновении каких-либо проблем со здоровьем нутрициолог рекомендует обращаться к доктору.