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Posted Сегодня, 09:07

Published Сегодня, 09:07

Modified Сегодня, 09:09

Updated Сегодня, 09:09

На Ямале пьяный мужчина угрожал полицейскому пневматическим пистолетом

Сегодня, 09:07
В Ямало-Ненецком автономном округе пьяный мужчина угрожал полицейскому пневматическим пистолетом, когда тот прибыл на место конфликта, произошедшего между ним и другим мужчиной.

Инцидент произошел 5 марта в селе Катравож Приуральского района, пишет ФедералПресс. Участковый уполномоченный полиции был вызван для усмирения конфликта, однако один из мужчин вооружился пневматическим пистолетом и начал угрожать полицейскому. Сотрудники следственного управления выясняют все обстоятельства происшествия, мужчина может быть привлечен к ответственности за применение насилия к представителю власти.

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