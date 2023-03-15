На Ямале пьяный мужчина угрожал полицейскому пневматическим пистолетом

Инцидент произошел 5 марта в селе Катравож Приуральского района, пишет ФедералПресс. Участковый уполномоченный полиции был вызван для усмирения конфликта, однако один из мужчин вооружился пневматическим пистолетом и начал угрожать полицейскому. Сотрудники следственного управления выясняют все обстоятельства происшествия, мужчина может быть привлечен к ответственности за применение насилия к представителю власти.