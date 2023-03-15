На остановке в центре Омска автобус сбил 78-летнюю пенсионерку

42-летний водитель автобуса «ПАЗ» ехал по улице Шебалдина со стороны улицы Лермонтова в направлении улицы 10 лет Октября и рядом с остановкой «ул. 10 лет Октября» сбил 78-летнюю пенсионерку, которая находилась в остановочном кармане.



Отметим, что пенсионерку отвезли в больницу. Также в момент ДТП в автобусе № 47 (ул. Гашека — пос. Большие Поля) ехали 5 пассажиров.



Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.