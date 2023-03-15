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Posted Сегодня, 11:15

Published Сегодня, 11:15

Modified Сегодня, 11:21

Updated Сегодня, 11:21

На остановке в центре Омска автобус сбил 78-летнюю пенсионерку

15 марта 2023, 11:15
Фото: Город55
Пострадавшую доставили в больницу.

Сегодня, 15 марта, произошло ДТП с пострадавшими. Об этом сообщает Госавтоинспекция Омской области.

42-летний водитель автобуса «ПАЗ» ехал по улице Шебалдина со стороны улицы Лермонтова в направлении улицы 10 лет Октября и рядом с остановкой «ул. 10 лет Октября» сбил 78-летнюю пенсионерку, которая находилась в остановочном кармане.

Отметим, что пенсионерку отвезли в больницу. Также в момент ДТП в автобусе № 47 (ул. Гашека — пос. Большие Поля) ехали 5 пассажиров.

Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

иллюстрация
Фото: Госавтоинспекция Омской области
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