Минтранс Подмосковья рекомендует отложить замену зимней резины

Как сообщает 360tv со ссылкой на Минтранс Подмосковья, температурный режим в регионе все еще непостоянный, и даже в ближайшие дни ожидаются ночные заморозки. Кроме того, на дорогах может образоваться гололедица, поэтому водителям следует быть особенно внимательными и не превышать скорость.