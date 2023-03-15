Минтранс Подмосковья рекомендует отложить замену зимней резины

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
Как сообщает 360tv со ссылкой на Минтранс Подмосковья, температурный режим в регионе все еще непостоянный, и даже в ближайшие дни ожидаются ночные заморозки. Кроме того, на дорогах может образоваться гололедица, поэтому водителям следует быть особенно внимательными и не превышать скорость.
Министерство также напоминает о необходимости соблюдать правила дорожного движения, особенно на поворотах, съездах и зонах пешеходных переходов.