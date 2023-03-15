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Posted Сегодня, 09:18

Published Сегодня, 09:18

Modified Сегодня, 09:20

Updated Сегодня, 09:20

Минтранс Подмосковья рекомендует отложить замену зимней резины

Сегодня, 09:18
Водителям в Подмосковье не стоит спешить менять зимнюю резину на летнюю, несмотря на постепенное улучшение погоды.

Как сообщает 360tv со ссылкой на Минтранс Подмосковья, температурный режим в регионе все еще непостоянный, и даже в ближайшие дни ожидаются ночные заморозки. Кроме того, на дорогах может образоваться гололедица, поэтому водителям следует быть особенно внимательными и не превышать скорость.

Министерство также напоминает о необходимости соблюдать правила дорожного движения, особенно на поворотах, съездах и зонах пешеходных переходов.

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